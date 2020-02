ARA San Juan: familiares de víctimas apelaron fallo de la jueza por "abuso de autoridad"

Un grupo de familiares de los tripulantes fallecidos a bordo del submarino ARA San Juan, presentaron este lunes 10 de febrero una apelación a la decisión de la jueza federal de Caleta Olivia, Marta Yáñez, quien días atrás imputó por el hundimiento a jefes de la Armada Argentina, pero excluyó de las responsabilidades al ex presidente Mauricio Macri, y al ex ministro de Defensa, Oscar Aguad.

Representados por Luis Tagliapietra, padre de uno de los 44 tripulantes que murieron en el hundimiento del submarino, elevaron el escrito con la apelación para que también sean incluidos en los procesamientos el presidente y el exfuncionario.

En el escrito, según consignó NA, exponen que "constituye agravio del presente recurso el hecho de que la resolución ha sido resuelta sin efectuar un análisis acabado e integral de todas las constancias de autos, como así tampoco la producción de toda la prueba necesaria para llegar a las conclusiones vertidas", detallaron.

En ese sentido, ampliaron que "se vulnera el deber de motivación suficiente, incurriendo, además, la Dra. Martha Isabel Yáñez, en delitos como el abuso de autoridad". Sucede que la semana pasada, la jueza Yáñez procesó a seis altos mandos de la Armada por el delito de "estrago culposo", y decidió no investigar a Macri ni a Aguad.

ARA San Juan: hermana de una víctima exigió apartar del cargo y procesar a la jueza

Yañez liberó de toda acusación a José Marti Garro, exjefe de Operaciones del Comando de Adiestramiento y Alistamiento, y rechazó investigar al expresidente Macri, al exministro Aguad y al entonces jefe de la Armada, vicealmirante Marcelo Srur, como había sido solicitado por los abogados de familiares de los submarinistas muertos en el siniestro.

En el caso de Macri, consideró que la función de Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas que la Constitución Nacional le atribuye "no es de naturaleza técnico-militar, pues ésta es ejercida por su grupo de profesionales idóneos".

La magistrada procesó a Jorge Andrés Sulía, ex jefe de Logística del Comando de la Fuerza de Submarinos (COFS); Hugo Miguel Correa, ex jefe de Operaciones del COFS; Héctor Alonso, ex jefe de Estado Mayor del COFS; Luis Enrique López Mazzeo, titular del Comando de Adiestramiento y Alistamiento; Claudio Villamide, comandante de la Fuerza de Submarinos y Eduardo Luis Malchiodi, exjefe de Mantenimiento y Arsenales de la Armada.

A todos los imputó el delito de "estrago culposo agravado por el resultado de muerte", y los acusó de "incumplimiento de los deberes de funcionario público" y "omisión de deberes del oficio". Además, les impuso embargos que van de 2 millones a 3,5 millones de pesos.

Macri y Aguad no serán investigados por el ARA San Juan

El submarino ARA San Juan perdió contacto el 15 de noviembre de 2017, ocho horas después de que su jefe de operaciones informara sobre un principio de incendio en el tanque de baterías número 3. Ese incendio habría sido provocado por el ingreso de agua a través del sistema de ventilación en medio de un fuerte temporal.

Sus restos fueron encontrados un año después, el 17 de noviembre de 2018, por el buque Seabed Constructor, perteneciente a Ocean Infinity, una firma estadounidense contratada por el gobierno argentino para llevar adelante la búsqueda, con dispositivos capaces de operar en profundidades de hasta 6.000 metros.

