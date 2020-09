Mal gusto en el agua: Aysa sostiene que está solucionado el problema

El agua potable presentó mal sabor durante todo el fin de semana. Desde "aceite de oliva" a "demasiado cloro" o directamente aromas y gustos más desagradables rozando con lo escatológico.

Desde Aysa no emitieron nuevos comunicados pero comentaron a PERFIL, "la novedad es que está todo perfecto y no hay ningún inconveniente, desde ayer a las 7 de la mañana no está entrando agua con olor a la planta".

Aysa, sobre el olor del agua: "No representa peligro para la salud"

El comunicado de la entidad a cargo de Malena Galmarini rezaba que "este fenómeno que se produce esporádicamente desde el año pasado es a raíz de variaciones en el Río de la Plata -de donde se toma el agua cruda-". En tanto, desestimó la posibilidad de alterar su potabilidad: "de ninguna manera afectan la potabilidad del agua". La entidad que conduce Malena Galmarini, argumentó que el agua que distribuye "es monitoreada las 24 horas, los 365 días del año y sometida a rigurosos análisis de laboratorio, asegurando el control permanente en todas las etapas de producción, desde la captación en el río hasta la distribución domiciliaria", indicó.

Quejas en redes sociales:

Acá esperando el comunicado oficial de @AySA_Oficial sobre el gusto a aceite de oliva del agua. pic.twitter.com/ao3YaUjXTy — Bromatologia Quedate en Casa (@bromencasa) September 6, 2020