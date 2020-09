La mamá de Facundo Astudillo Castro declarará este martes como testigo en la causa

La mamá de Facundo Astudillo Castro declarará este martes 8 de septiembre como testigo ante los fiscales que investigan qué pasó con su hijo desde la última vez que se lo vio con vida el 30 de abril.

"Con todas las pruebas, más que nunca estoy convencida de quiénes mataron a mi hijo, dónde lo hicieron, aunque estamos esperando los resultados de la autopsia. Son pocos los que lo mataron, pero muchos los que encubrieron", expresó la mujer este fin de semana en declaraciones a Radio Rivadavia.

Poco después del reconocimiento del cuerpo del joven, hallado en el sur de la provincia de Buenos Aires el 15 de agosto pasado, Castro aseguró: "Esta gente no tiene perdón de Dios. A mí me ha golpeado la vida muy fuerte, pero no ha logrado derrumbarme, yo no voy a descansar hasta ver a todos esos infelices detrás de las rejas". Y recalcó que está "más convencida que nunca de que a mi hijo lo mató la Policía".

Según detalló el canal de noticias TN, ahora la mujer se presentará por videoconferencia ante los fiscales Santiago Ulpiano Martínez, del fuero federal de Bahía Blanca, Andrés Heim, de la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin), y Horacio Azzolin, jefe de la Unidad Especializada en Ciberdelincuencia (Ufeci).

"El lunes (de la semana pasada) ya estaba el ADN y la jueza me mintió. Ya lo sabíamos. La jueza me mintió al negarme que el cuerpo era de mi hijo, demoró el tema para cubrirse. Yo siempre supe que el cuerpo era de mi hijo", expresó en diálogo con el programa El Gíglico, que conduce Mauro Viale.

Tras tener que cumplir con el aislamiento preventivo por viajar a Buenos Aires para hacer un seguimiento de la autopsia y de la causa, subrayó: "Me aislaron pero no me callaron, seguiré pidiendo justicia por mi hijo". Justamente y en relación al coronavirus, se conoció en las últimas horas que la jueza federal de Bahía Blanca María Gabriela Marrón, que instruye la causa, dio positivo por Covid- 19.

La titular del Juzgado Federal 2 bahiense permanecía en buen estado general de salud, aislada en su domicilio. En tanto, la secretaria penal María Paula Riganti, que trabaja con Marrón, dio negativo. Según se informó, la magistrada continuará con sus obligaciones por medio del teletrabajo.

Por otra parte, Castro se refirió al estado de salud de su padre: "Cuando mi papá se enteró lo de Facundo, casi se infarta. Él está roto". Asimismo, añadió que "A Facundo no le gustaba la violencia" y reveló que el joven "peleaba por los derechos humanos".

En este marco, recalcó que "Facundo sembró semillas en todos lados, mataron a un pibe bueno", al tiempo que agregó que el joven "tenía amigos en toda la Argentina". También se refirió al papá de Facundo, sobre quien remarcó que "lo único que hizo en su vida fue darle el apellido".

