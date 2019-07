La manada de Chubut: investigan a "hijos del poder" por abuso sexual

Este viernes 2 de agosto, en Rawson (Chubut) comenzará la investigación formal de la causa contra seis jóvenes acusados de violar a una menor de edad en la localidad de Playa Unión en 2012. El caso, conocido como "la manada de Chubut", salió a la luz a principio de año cuando la víctima denunció en redes sociales la agresión sexual.

El hecho tuvo una gran repercusión en esa provincia porque se trata de jóvenes de familias de renombre de la zona. Uno de ellos es nieto de un exgobernador y se alude a los involucrados como “los hijos del poder”. Al momento del hecho, dos de ellos eran menores de 18 años, otro tenía esa edad y los restantes eran mayores de 21 años.

En su relato, la joven acusa a Marcelo Q., Leandro DV., Luciano M., Robertino V. y Tomás S. de haber abusado sexualmente de ella el 7 de septiembre de 2012 en una fiesta privada. Los cinco están acusados de abuso sexual gravemente ultrajante.

El fiscal de Rawson, Fernando Rivarola, abrió el expediente tras la denuncia en redes sociales. La víctima ratificó luego sus dichos ante la justicia, lo que permitió que la investigación avanzara. En aquel mensaje que publicó, de forma anónima, contó en detalle lo que vivió aquella madrugada.

“Fuimos a pasar la semana de la primavera a Playa Unión, Rawson, con un grupo de siete amigas. Estábamos en una fiesta que era en la casa de Robertino y Francesco V. y a poco tiempo de llegar perdí la consciencia y es ahí cuando una de mis amigas me encontró en una habitación siendo abusada por un grupo de cuatro varones: Ezequiel Q., Leo DV., Luciano M. y Robertino V. Joaquín P. era testigo y Tomás S. sostenía la puerta evitando que entre alguien o que yo pueda salir”, comienza el texto.

“Estaba en estado de shock y entre varias personas me intentaron calmar. Como estaba desnuda, buscaron mi ropa que estaba desparramada en la habitación oscura y llena de camas donde sucedió la violación. En ese momento el dueño de la casa echó a todo el mundo de la fiesta, al grito de 'no cuenten nada'”, relató.

“Al volver a Madryn tuve un intento de suicidio, me encontraron mi mamá y mi papá y les conté lo que pasó, me llevaron al médico e hicieron el protocolo para la atención integral de víctimas de violencia sexual. Robertino V. se comunicó conmigo pidiéndome que 'no lo denuncie porque sus padres se estaban por separar'. Para lavar su nombre, Joaquín P. habló con mis papás mintiendo sobre su participación y confesando que me drogaron para someterme. A los días, una amiga los escuchó hablando, tranquilizándose entre ellos porque yo no había hecho la denuncia", recordó la víctima.

“Lo que me pasó fue de público conocimiento y fui hostigada por todo mi entorno, al punto de tener que irme con mi mamá a vivir a otra ciudad, como si hubiera sido responsable de la situación. Desde ese momento que estoy con tratamiento psiquiátrico y psicológico y gracias a todo este tiempo de intentar sanar es que hoy me siento lo suficientemente fuerte para poder contar mi historia. Que se sepa qué tipo de personas son que durante todos estos años siguieron sus vidas impunemente, mientras yo no tengo estabilidad emocional”, concluyó.

Según indica el portal local La Jornada a principios de julio, los fiscales comunicaron al Juez Penal la apertura de la investigación formal y solicitaron que se fije una audiencia para concretar la imputación de los hechos, que se programó para este viernes.

En la presentación, indicaron que existen "elementos suficientes que acreditan la existencia de un hecho delictivo, que en principio encuadraría en una figura penal y asimismo permiten sospechar sobre la participación en el mismo de los sindicados".

El escrito incluye un detalle de los hechos ocurridos en una de las dependencias de una casa ubicada en Playa Unión durante la madrugada de septiembre de 2012. También detalla quienes participaron de los hechos y el "estado de inconsciencia" en el cual se encontraba la joven abusada al momento del hecho.

Además evalúa la participación de cada uno de los involucrados en el hecho, en cuanto a su ubicación y responsabilidad en episodio, como así también los abusos que se tienen acreditados hasta el momento.

La fiscalía en su presentación explica la línea temporal de los hechos, como la víctima fue rescatada del lugar por sus amigas y el potencial intento de encubrimiento del episodio desde un primer momento parte de algunos de los involucrados.

