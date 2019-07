Mar del Plata: una mujer caminaba por la playa y la atacó un jauría

Una mujer fue atacada por una jauría mientras caminaba por una playa en Mar del Plata el lunes 8 de julio. Por las lesiones que sufrió, debió ser intervenida quirúrgicamente y se encuentra internada en terapia intensiva. Su estado es delicado. El padre de la joven contó que hace dos meses los mismos perros atacaron a otra chica.

Guadalupe Ferrari, de 30 años, paseaba a orillas del mar en las playas de Punta Mogotes cuando fue agredida por tres perros que merodeaban en el balneario. Para poder escapar de las mordeduras de los animales decidió meterse al mar, según consignó el portal de noticias local 0223.

Un testigo que presenció la escena dio aviso al 911 y personal policial arribó al lugar para asistir a la mujer. Cuando los agentes se percataron de que la víctima presentaba lesiones en el torso y las piernas, inmediatamente la trasladaron a la Unidad de Pronta Atención (UPA) de Mogotes, desde donde luego la derivaron a la Clínica del Niño y la Madre.

Para escapar de los animales, la mujer debió arrojarse al mar. Foto: Gentileza 0223.com.ar

Juan Ferrari, padre de la chica, brindó declaraciones al mencionado medio y agradeció a la persona que realizó el llamado para alertar sobre el peligro que corría la mujer: "Mi hija me contó que este hombre, que no sé su nombre y que le agradezco profundamente, espantó a los perros porque sino la mataban. Los animales le destrozaron las piernas, en una de ellas la mordieron más de 20 veces. Tiene comprometidas brazos y piernas. Por suerte no le mordieron la cara. Más allá de la operación de 3 horas que tuvo ayer, va a tener varias cirugías reconstructivas”.

Los animales fueron alojados por personal del Departamento de Zoonosis de la Municipalidad de General Pueyrredón. Ante el hecho, se inició una investigación para dar con el dueño de los animales a quien se identificó como Cristian Reyna. En el caso interviene el Juzgado Correcional Nº 3 de Mar del Plata.

En ese marco, el familiar arremetió contra Reyna por su irresponsabilidad dado que, "hace dos meses también sus perros atacaron a otra chica. Tengo el informe de zoonosis que por una multa, se los devolvieron con la condición que cuide que no estén sueltos. Y volvió a cometer el mismo error, que es inconcebible”.

“Yo cuento esto porque no quiero que se repita. La verdad que ahora pienso sólo en la recuperación de mi hija. Después veré si hago un juicio civil, penal o ambos. Guadalupe es mamá de dos hijos, y había caminado por la costa antes de ir al trabajo. No quiero pensar si iba con uno de ellos, porque estaríamos lamentando una vida”, concluyó Ferrari.

F.D.S./EA