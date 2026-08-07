La peregrinación a San Cayetano en Liniers: el recorrido y las calles que están cerradas

Este viernes 7 de agosto se realizará la clásica marcha por San Cayetano, en la que organizaciones sociales, sindicales y piqueteras se movilizan bajo la consigna “Tierra, Techo y Trabajo". Además, los fieles conmemorarán al santo con misas, bendiciones y la peregrinación hacia el santuario en Liniers.

Coincidentemente, este año se cumplen 10 años desde la primera manifestación realizada bajo la consigna mencionada. En la primera manifestación, el reclamo se realizó al gobierno de Mauricio Macri debido a la difícil situación de los sectores más vulnerables de la sociedad, lo que llevó a la sanción de la Ley de Emergencia Alimentaria y la introducción del Salario Social Complementario.

San Cayetano 2026: horarios de misas, cómo llegar al santuario y todo sobre la peregrinación del 7 de agosto

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A pesar de que San Cayetano realizó toda su obra mayormente en Europa, se convirtió en un símbolo de pan y trabajo en Argentina. Esto se debe a que en 1930, época del crack financiero global, el sacerdote Domingo Falgioni difundió entre los creyentes la imagen del santo con una espiga de trigo en su mano para dar esperanza a las familias trabajadoras.

San Cayetano: Cuáles serán las actividades iniciales

La celebración comenzará este jueves 6 de agosto a las 20:00 con un festival cultural y popular en el Santuario de San Cayetano, en Liniers. Luego, a las 22:45, se realizará el primer Pacto de Amistad con San Cayetano, donde los fieles reciben la clásica cinta amarilla y a la medianoche se abrirá el templo para comenzar la Fiesta Grande.

La celebración comenzará el jueves 6 de agosto a las 20:00 con un festival cultural y popular en el Santuario de San Cayetano.

Al día siguiente, la jornada comenzará a las 8:00 con la Misa de los Trabajadores, presidida por el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, y se bendecirán las herramientas al final. La misa central se llevará a cabo a las 11:00 y los peregrinos comenzarán a llegar para acercarse a la imagen del santo, dejar espigas de trigo y rezar.

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Marcha por San Cayetano: Cómo será el recorrido completo

Por otro lado, al mismo tiempo que se llevan a cabo las actividades en el santuario, la movilización de San Cayetano partirá a las 8 mañana desde las inmediaciones de la Basílica de Liniers, luego de la bendición de herramientas de trabajo. Desde allí, las organizaciones sociales, la CGT y la CTA iniciarán su recorrido.

Se trasladarán por la Avenida Rivadavia hasta llegar a Plaza de Mayo, donde se realizará un acto central frente a la Casa Rosada. Está previsto para las 13:00 y habrá una lectura de un documento conjunto de las organizaciones convocantes.

A pesar de que San Cayetano realizó toda su obra mayormente en Europa, se convirtió en un símbolo de pan y trabajo en Argentina.

Qué calles estarán cortadas por la marcha por San Cayetano

Los manifestantes comenzarán a movilizarse en la intersección de Cuzco y Rivadavia y llegarán al centro porteño, donde la concentración masiva provocará cortes de tránsito y desvíos por la zona de Plaza de Mayo, especialmente la avenida Rivadavia.

Asimismo, el área perimetral del templo de Liniers también tendrá interrupciones de tránsito. Debido a los cierres de las calles, los colectivos que atraviesen las zonas mencionadas se verán obligados a cambiar sus recorridos.

JSM / EM