Milagro en Córdoba: se incendió un santuario y la imagen de la Virgen quedó intacta

Un hecho sorprendente ocurrió en medio de la tragedia por los incendios en la provincia de Córdoba, en particular en la localidad de Punilla, uno de los lugares más afectados por el fuego, donde las llamas alcanzaron un santuario y lo dejaron reducido a cenizas. No obstante, la imagen de la Virgen no sufrió daños.

Ocurrió en el Centro Mariano del Espíritu Santo, ubicado entre Ongamira y Quebrada de la Luna. El lugar quedó reducido a ruinas y cenizas como consecuencia del paso del fuego arrasador. Sin embargo, la estatua permaneció intacta. La impactante imagen fue capturada por el fotógrafo Ariel Luna, quien se encontraba registrando el desastre.

"Íbamos buscando fuego y nos encontramos con esto. Apareció una marea naranja y pensamos que se trataba de una casa pero después vimos que era un santuario. Entro a sacar fotos en medio de todas las estructuras prendidas fuego, me doy vuelta y veo la Virgen totalmente blanca", explicó Luna en diálogo con El Doce de Córdoba.

El fotógrafo, que visualizó sorprendido a la Virgen intacta sin rastros del paso del fuego, relató: "Mientras sacaba las fotos los palos seguían cayendo. Mi compañero me dijo que saliera por que me iba a quemar así que tiré un par más y me fui".

"No tenía ni una marca, no estaba chamuscada, nada. Me dijeron que no se quemó porque es de yeso pero es increíble. Era una marea de fuego que en 10 segundos consumió todo", recordó, aún impactado, sobre el estado impoluto de la estatuilla.

Más allá de la explicación lógica que se le dio sobre el motivo por el que la figura sobrevivió, Luna continúa convencido de que se trató de un hecho extraordinario. "Creo que no es casual haber sacado esa foto en medio de todo este desastre. Me enteré que hay gente que le reza a la imagen y que creen que se trata de un milagro", concluyó.

Este lunes, la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) difundió imágenes satelitales que capturaron de la evolución de los incendios forestales en la provincia de Córdoba, específicamente en las zonas del Valle de Punilla y Calamuchita. El monitoreo se realizó desde el viernes 20 de septiembre, a través de la Unidad de Emergencias y Alertas Tempranas de la entidad.

Las imágenes revelaron las áreas afectadas en diversos colores: en rojo oscuro, las superficies ya quemadas; en tonalidades rojizas y naranjas intensas, los frentes de fuego activos; y en gris claro, las densas columnas de humo que cubrieron las regiones.

El viernes 20, los incendios arrasaron las localidades de Capilla del Monte, San Esteban y Los Cocos, ubicadas en el Valle de Punilla. Al día siguiente, el sábado 21, las llamas que comenzaron en Capilla del Monte se propagaron hacia el sur, generando dos núcleos principales. Hacia el este, los frentes avanzaron sobre las sierras, afectando 16.600 hectáreas solo en esa localidad, mientras que hacia el oeste, los frentes se mantuvieron activos en la zona de San Esteban.

El domingo 22, la CONAE detectó nuevos focos en el Valle de Calamuchita, particularmente en la zona de Villa Berna. Las imágenes también captaron la sombra proyectada por las nubes en el terreno, dando una visión completa de la magnitud del desastre ambiental que continúa afectando la región.

