Murió Jorge 'Chacho' Marchetti, periodista y último esposo de Amira Yoma

El periodista Jorge 'Chacho' Marchetti murió en las últimas horas en España, país en el que estaba radicado. Estuvo casado con la periodista Mónica Cahen D'Anvers y fue el último marido de la excuñada de Carlos Menem, Amira Yoma. Con esta última, abrió un restaurante árabe en la ciudad ibérica de Marbella.

Marchetti desarrolló una larga carrera en medios de comunicación. Trabajó en el noticiero de Canal 13 y llegó a ser Gerente de Noticias en canal 11, donde también fue conductor del noticiero central.

Marchetti junto a Amira Yoma.

Por estas horas, distintas personalidades de los medios y la política le dejaron unas palabras reconociendo su trayectoria como profesional y hombre de la democracia. El periodista Carlos Campolongo, escribió en Twitter: "Me apena mucho la muerte de Jorge "Chacho" Marchetti. Buena persona y periodista. Fue uno que favoreció mi retorno al periodismo después de la dictadura. Platense y radical, buen amigo, ruego a Dios lo tenga en su gloria y mis condolencias a su familia. Hasta siempre Chacho".

Por su parte, el periodista Osvaldo Fanjul escribió el Facebook: "Recién me avisan que falleció en Madrid el querido Jorge "Chacho" Marchetti, periodista de alma, tipo que se la jugó por un nuevo medio en La Plata, allá por 1990, con el viejo, querido y adorable Dardo Rocha Cable Visión. El tipo que no solo me dio una oportunidad de aprender, crecer y de abrirnos un nuevo camino en esta profesión. Si a alguien le debo quién soy seguramente es él. El nombre más importante en mi carrera, el que me enseñó todo sobre cómo hacer tele, el que me retó, el que me guió, el que me dijo es por acá. Un tipo jovial, gran profesional, cabrón y, al mismo tiempo, de gran sentido del humor. El mejor de los recuerdos querido Chacho".

En tanto, el concejal de La Plata, Javier Mor Roig, recordó: "Tristeza por el fallecimiento de Chacho Marchetti. Platense, periodista,demócrata, republicano, radical y amigo. Chacho fue un luchador por establecer los principios de la prensa libre cuando la democracia renacía en 1983 junto a Raúl Alfonsín".

