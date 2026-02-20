Música para todos los gustos y al aire libre en la noche porteña

Este sábado desde las 18:30, en la explanada del Planetario, en el Parque 3 de Febrero, habrá una gran fiesta pop y electrónica para la juventud porteña. Y, para compensar los gustos musicales de los amantes de la música clásica, la Orquesta del Colón tocará una cantidad de clásicos al aire libre, en el Anfiteatro de Parque Centenario.

Esta edición de “Ciudad Joven” tendrá una nueva edición con música en vivo, DJs, juegos, shows de luces y un espacio gastronómico. El line up reúne a Fer Palacio, Los Totora y muchos más en el escenario. El cierre estará a cargo de Fiesta Polenta. Hoy, desde las 18 a 1.30, en el Planetario Galileo Galilei (Av. Belisario Roldán y Av. Sarmiento).

En otro rubro sonoro, bajo la dirección del maestro Ezequiel Silberstein, la Orquesta Estable del Teatro Colón ofrecerá un concierto al aire libre que reunirá obras centrales del repertorio de Ludwig van Beethoven y Johannes Brahms.

Se presenta en el Anfiteatro del Parque Centenario (Av. Lillo y Leopoldo Marechal) mañana domingo desde las 19. Las entradas se entregan por orden de llegada en la puerta a partir de las 17 horas.

Una fiesta inmersiva

Y ese mismo día, en la Usina del Arte, en La Boca, se concreta una fiesta inmersiva. Se junta música electrónica, arte y juegos para que toda la familia baile y sea parte de una obra colectiva que invita a moverse y entregarse a una experiencia inmersiva a cargo de Mauro Crema. Mañana domingo, de 17 a 21 en la Usina del Arte (Caffarena 1).