"No me quiero vacunar": dos historias de quienes se niegan a recibir la dosis contra el COVID-19

El lado b del plan de inmunización que lleva adelante el gobierno contra el COVID-19 tiene cifras que no aparecen en el Monitor Público de Vacunación y que, a medida que avanza la inoculación de la población, empieza a manifestarse: los que no quieren vacunarse. Un electricista y una abogada expresan qué motivos los llevan a no hacerlo, si cambiarían de opinión y qué información consumen para justificar una medida anti sanitaria.

"Yo tengo 12 oficios nada más", bromea Carlos, un electricista y técnico electrónico de La Matanza que se encarga del mantenimiento de edificios. El dato es real y detalla muchas de sus profesiones: plomero, mecánico de autos, serigrafista, técnico en neumática de autos. Un "de todo", como él define.

Pero Carlos no quiere vacunarse, fundamentalmente, porque no confía en las vacunas ni en el Gobierno. "No tengo ninguna certeza de que eso funcione. Científicamente no está comprobado, así que ese es el motivo", responde de forma contundente.

En China, Francia, Estados Unidos y Reino Unido, países donde la vacunación avanza a paso rápido, se emprendieron grandes campañas de información, ofertas y beneficios directos a quienes no querían inocularse para instarlos a hacerlo. Desde descuentos en supermercados hasta alcohol o marihuana por una vacuna.

Sin embargo, hay algo de ciencia y también de creencia en la política que fundamentan las palabras de Carlos. "Al Gobierno no le creo nada y los estudios no son definitivos. Son muy prematuros y muy superficiales", explica.

Las fuentes

Algo similar a lo que argumenta Carlos me explica Florencia B, una abogada de La Plata que nació en General Pinto, en el noroeste de la provincia de Buenos Aires. Sus dudas de la inmunización parten de "La falta de certeza en posibles reacciones en el tiempo, sumado a algunos efectos adversos. La falta de testeo y no que se puede prevenir".

Sobre este tema aclara la sapiencia respecto a dónde se genero la infección del virus. "Tomando los cuidados mucha gente no sabe el origen del contagio", dice Florencia.

Una de las consultas claves es la manera en la cuál se informan para sostener su postura. Sus fuentes. "Me informo de todas las formas que se pueda. Por internet, diario, televisión. Todos los lugares de donde pueda obtener información. No la información vulgar que sale", aclara Carlos, respecto a los datos que se publican en la burbuja mediática.

Cambios de postura

Antes de la entrevista, Florencia B comenta que se anotó en la campaña de vacunación pero que si le llegará el turno, lo pensaría, inclinada más por el no que por el sí.

"Podría cambiar de opinión sabiendo que no hay dos dosis. También me preocupa la mutación del virus y la efectividad", explica.

El debate sobre vacunas en las redes sociales se multiplicó por cinco durante el año 2020

Carlos realizó el camino inverso: primero pensó en inocularse y después cambió de opinión. "Yo todavía no tengo la certeza de querer vacunarme a futuro. Inicialmente tenía la posición de que me iba a vacunar. Después me fui enterando hasta que llegue cambiar la posición. No es que llegué a enterarme de casualidad, sino que empecé a buscar", grafica.

Datos de vacunación

De acuerdo a los datos del Monitor de Vacunación publicados por el Ministerio de Salud nacional, hasta el momento se distribuyeron en todo el país 19.317.490 dosis. De ese total, se administraron 16.567.083 inyecciones, con 13.165.322 que fueron inmunizados con una dosis y 3.401.761 completaron el esquema.

