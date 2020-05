No pudo tener su fiesta de 15, pero bailó el vals en la calle con su padre y sus vecinos la ovacionaron

Candela Rebolledo, una adolescente oriunda de la ciudad neuquina de Chos Malal, cumplió 15 años, como le pasó a muchas otras chicas, durante la cuarentena obligatoria. Ese no fue el único motivo por el cual no pudo tener su fiesta: su papá ya le había explicado, meses antes de que se desatara la pandemia de coronavirus que no iba a poder hacer la soñada celebración por los problemas laborales que atravesaba la familia.

Pero eso no la detuvo. El sábado 16 de mayo era el día en el que, si todo hubiera sido distinto, Candela tendría que haber celebrado. En cambio, su familia le organizó un asado, aunque sin invitados por el aislamiento. Cuando terminaron de comer, María Rosa, su mamá, le contó parte de la sorpresa que le tenían preparada y ella no pudo contener la alegría. Todo quedó registrado en un video que recorrió las redes sociales.

En diálogo con PERFIL, Oscar Rebolledo, papá de la joven, contó: "La verdad no nos imaginamos que iba a tener tanta repercusión el video. La idea del festejo se le ocurrió a mi esposa, que todas las noches me decía '¿cómo vamos a hacer para que por lo menos baile el vals?' y la verdad es que no sabíamos cómo hacerlo".

"Veníamos postergando el festejo porque donde yo trabajaba me despidieron y no nos pagaron la liquidación aún hasta el día de hoy. Empecé a trabajar en otra empresa y le dije 'me encantaría hacerte la fiesta' pero no se podía. Por eso optamos por hacer un asado y hasta último momento no le dijimos nada", narró.

Candela con el vestido que le prestó su prima. (Foto: Gentileza Oscar Rebolledo)

"Teníamos otro tema que era el vestido, porque no teníamos para ella. Cuando mi mujer empezó a organizar la sorpresa, una sobrina me llamó y me dijo que pase a buscar el que ella había usado el año anterior. Me prestaron todo y fue muy lindo. Justo se nos rompió el módem de Internet entonces no podíamos descargar el vals para poder pasarlo, eso mi hijo lo resolvió", detalló el hombre con emoción.

En tiempos de cuarentena, había un obstáculo aún que superar para que todo salga como lo planeado. "Hablé con el presidente del Concejo Deliberante, porque estamos con las restricción de las salidas, y para no tener inconvenientes o si algún vecino se molestaba, pedí permiso. Me dijo que podía bailar el vals en la vereda y que los vecinos desde sus casas acompañen. Mi esposa fue casa por casa avisándoles a los vecino para pedirles que acompañen también. Fue muy emocionante porque todos salieron a aplaudir con sus barbijos como corresponde, con las precauciones necesarias", explicó a este medio.

Cande y sus hermanos. (Foto: Gentileza Oscar Rebolledo)

Si bien pasaron unos días de ese gran momento, aún se lo puede escuchar emocionado: "Se lo hicimos con mucho amor porque es una nena que siempre está alegre, nunca ningún problema, es obediente. Aunque fuera poquito lo que le hiciéramos, se lo hicimos con amor porque uno para los hijos lo da todo aunque a veces no lo tengamos todo".

La agasajada junto a sus padres. (Foto: Gentileza Oscar Rebolledo)

Por su parte Candela, la homenajeada, relató cómo vivió el momento: "Yo no sabía nada, fue una sorpresa y algo inesperado. Planeaba mis 15 desde hace mucho tiempo, pensando que se iba a dar, pero por la economía y eso hubo que cambiar cosas. Mi mamá y mi papá me explicaron que no podíamos hacerlo por la falta de dinero y por eso me organizaron un asadito".

"La idea de todo la tuvo mi mamá. Además mi papá y mi hermano más grande colgaron un pasacalles. Se hizo el asado con mi familia y después mi mamá me llama y me dice 'te tengo que decir algo' y me mostró el vestido, los zapatos y la tiara. Me peinó, me maquilló y me dijo que iba a bailar el vals afuera, y también si quería una samba con mi hermano", señaló.

Al momento de salir a la calle, un poco con vergüenza según confiesa, a Candela le queda una imagen grabada en su retina: "Salieron todos los vecinos a aplaudir afuera, después llegaron unos tíos en caravana que saludaban desde los autos. Nunca pensé que iba a llegar a tanto el video. Hasta ahora le sigo agradeciendo a mi familia por este momento inolvidable". Además anhela tener en algún momento el soñado festejo que, aunque hubiera tenido la plata para hacerlo, se hubiera suspendido por la pandemia: "Como dice mi mamá, haremos como los yankis y celebraremos los Dulces 16".

