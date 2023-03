Podrían reducir la condena del femicida de Chiara Páez, el caso que originó el "Ni una menos"

El nombre de Chiara Páez es recordado por ser el disparador del movimiento "Ni una menos" en la Argentina. A ocho años del asesinato de la adolescente, el culpable, Manuel Mansilla, podría recuperar la libertad antes de lo previsto. Tras la anulación de su condena por la corte santafecina en 2021, la defensa busca que se lo juzgue como un menor bajo la calificación de "tentativa de homicidio".

El 10 de mayo de 2015, Chiara fue asesinada a los 14 años por su novio, Manuel Mansilla. Por el crimen, el joven había sido condenado en 2017 a 21 años y medio de prisión y la pena fue confirmada por la Cámara Penal en 2018. Sin embargo, luego hubo un planteo de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe para que un nuevo tribunal se expida "de acuerdo al derecho penal juvenil", dado que al momento del hecho el asesino tenía 17 años y era menor de edad.

En ese sentido, la defensa del joven busca que se le reduzca la condena y que se lo vuelva a juzgar bajo la calificación de "tentativa de homicidio". Por esta nueva acusación, el femicida podría obtener una pena mucho menor que incluso le permitiría también tener salidas transitorias.

Al respecto, el fallo de la Corte, que se pronunció el 27 de diciembre de 2021, establece que es aplicable al caso una sanción correspondiente a la "tentativa de homicidio", cuya escala penal va de 10 a 15 años, fundamentando su resolución en el artículo 4 de la ley 22.278 sobre el régimen juvenil penal.

Verónica Camargo, la madre de Chiara, participó la semana pasada de una audiencia en los tribunales de Venado Tuerto en el marco del nuevo proceso judicial de Mansilla. La familia de la víctima se mostró en contra de la duración de la nueva pena que se podría aplicar.

Chiara Páez tenía 14 años y estaba embarazada de dos meses al momento del crimen.

"Estamos pidiendo que no se le reduzca la condena a Mansilla y que no se le dé el derecho de salidas transitorias porque por ese fallo de la Corte Suprema pidió que se le dicte una sentencia que vaya entre los 10 y los 15 años y no estamos de acuerdo", dijo la madre de la joven víctima.

"Cuando lo condenaron, Mansilla tenía 17 años y no podía ser condenado a 35 años de cárcel, pero como había precedentes, los jueces se basaron ellos y le dieron 21 años de prisión. Él hoy ya tiene 24, y me entero que su defensor quiere que lo juzgue un tribunal de menores de nuevo por ‘tentativa de homicidio’, cuando en realidad no hablamos de ninguna tentativa porque mató a mi hija", sostuvo la mamá de la adolescente.

Además, sostuvo que en la audiencia "me dieron la oportunidad de hablar". También se refirió a los dichos de la defensa, quien mencionó "las virtudes de Mansilla", sin considerar "el derecho que Chiara tenía de vivir".

"La abogada de él habló de todas las virtudes de Mansilla, de que tuvo que estudiar de manera virtual y de que está privado de la libertad desde el minuto cero. Yo ahí dije que tendrían que tener en cuenta que no es una víctima, porque hablan de sus derechos, pero nadie habla del derecho que Chiara tenía de vivir. Pobre yo, que no vi crecer a mi hija ni a su bebé y pobre ella, que no pudo continuar con todos sus proyectos”, manifestó.

En diálogo con NA, Verónica señaló que "los jueces tienen que tener en cuenta que si no hay una condena ejemplar no ayudan a que la sociedad no se enoje. Estoy en contra de que se ejerza tanta violencia pero no sabemos cómo puede reaccionar la gente si lo cruzan a Mansilla en la calle".

En mayo se cumplirán ocho años del femicidio de su hija y Camargo manifestó que con el paso de los años fue "aprendiendo a tenerla de otra manera". "Ella era tan cariñosa, me abrazaba y no quiero olvidarme de eso. Gracias a Dios por mi fe y por gente que me acompaña, las fechas especiales no son tan dolorosas", comentó.

El caso de Chiara impulsó el movimiento "Ni una menos" en Argentina.

Asimismo, volvió a exigir justicia por el crimen de su hija. "La tenemos muy presente pero para tenerla presente tenemos que estar bien y eso se va logrando de a poco pero necesitamos tener justicia para cerrar este capítulo y no estar siempre con este tema y tanto dolor", detalló.

Además, subrayó que "fue muy duro escuchar a la abogada defensora hablando de las virtudes de Mansilla, que es buen estudiante y trabajador". Asimismo, detalló que en caso de que la Justicia determine bajarle la pena al femicida, la fiscalía ya tiene pensado recurrir a la Corte Suprema.

A través de sus redes sociales, la madre de Chiara pidió que no se reduzca la pena del femicida.

Sobre la decisión de la corte santafecina, la mujer explicó que Mansilla no era "un niño" al momento de cometer el asesinato. "Un niño no actúa con la frialdad que tuvo. Después de asesinar a Chiara, me llamó por teléfono y estuve con él cuando fui a hacer la denuncia a la comisaría después de cometer un crimen tan horroroso", manifestó.

En las últimas horas, la madre de la adolescente asesinada lanzó una campaña en la que se invita a pedir Justicia por su hija bajo el lema #ChiaraEnMiCorazon. "Hoy decimos BASTA de garantismo. Manuel Mansilla debe cumplir el total de la condena. El mensaje de la Justicia tiene que que ser claro y contundente. Mientras se aguarda una sentencia ejemplar, se convoca a toda la sociedad a recordar a Chiara, el 8 de marzo próximo, Día de la Mujer, y pedir que NO se le reduzca la pena al feminicida y asesino de Chiara y su bebé", publicó en sus redes sociales.

El caso de Chiara Páez que impulsó el movimiento “Ni una Menos”

El 10 de mayo de 2015, Chiara fue asesinada a los 14 años por su novio Manuel Mansilla, quien la mató a golpes y la enterró en la casa de su abuelo. Ese mismo día, mientras todo el pueblo buscaba a la adolescente, el femicida disfrutaba de un asado a pocos metros del lugar donde había ocultado el cadáver.

Una vez que se encontró el cuerpo, la autopsia confirmó que Chiara estaba embrazada de dos meses, algo que la familia de Mansilla no quería que continuara. En ese sentido, el informe reveló además que la menor había tomado un antinflamatorio utilizado comúnmente para abortar.

Chiara fue asesinada a golpes por su novio el 10 de mayo de 2015.

Este femicidio fue el que impulsó el movimiento "Ni una Menos" en la Argentina en 2015, por lo que la primera marcha se desarrolló tan solo un mes después de que se conociera el asesinato de Chiara. En ese momento, el joven recibió una condena de 21 años y seis meses de prisión por el crimen de su novia, condena que nunca llegó a estar firme.

Aunque en el momento del hecho el joven tenía 17 años, hoy, Manuel Mansilla tiene 24 años de edad. Sin embargo, la Corte Suprema de Santa Fe anuló la condena en diciembre de 2021, alegando que el culpable debería haber sido juzgado por la Justicia de Menores.

