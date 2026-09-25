El mercado inmobiliario porteño registró la salida a la venta de una de las propiedades de mayor valor en el país. Se trata del penthouse ubicado en los pisos 52 y 53 de Harbour Tower, la torre de 194 metros de altura diseñada por el arquitecto Carlos Ott en el Dique 1 de Puerto Madero, con un precio fijado en 21 millones de dólares.

El inmueble cuenta con una superficie residencial de 674 metros cuadrados distribuidos en dos niveles. El primer nivel alberga una recepción de doble altura, living, comedor, cava de vinos, cocina y dos dormitorios en suite. La planta superior incluye una master suite de 120 metros cuadrados, gimnasio, área de sauna, sala de proyecciones y una piscina cubierta climatizada con vista al Río de la Plata y la Ciudad de Buenos Aires.

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La unidad suma además 149 metros cuadrados destinados a cocheras —con capacidad para seis vehículos y espacio para choferes— y dispone de acceso directo al helipuerto del complejo urbano Distrito Madero Harbour.

El inmueble tiene una superficie residencial de 674 m2 distribuidos en dos niveles. El primer nivel alberga una recepción de doble altura, living, comedor, cava de vinos, cocina y dos dormitorios en suite. La planta superior incluye una master suite de 120 metros cuadrados, gimnasio, área de sauna, sala de proyecciones y una piscina cubierta climatizada

La vivienda forma parte de un desarrollo de 53 pisos y 217 unidades que incluye 1.800 metros cuadrados de áreas comunes con servicios de spa, piscinas, microcine y espacios de trabajo. Según informaron desde la empresa desarrolladora GNV Group, la propiedad se comercializa completamente equipada y amoblada.

Durante una recorrida por el lugar, de la que participó Perfil.com, el titular de la desarrolladora, Alejandro Ginevra destacó que “el penthouse fue concebido como una experiencia residencial extraordinaria, donde la amplitud, las visuales privilegiadas y la privacidad absoluta se combinan con un diseño sofisticado”.

Respecto a la torre en sí, el empresario inmobiliario señaló: “Es una torre concebida para vivir a la altura, con una ubicación, visuales y categoría únicas. Se trata de un desarrollo a gran escala que transforma el skyline de Buenos Aires”.



