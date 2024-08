Por la crisis y el auge de las apuestas online, cierran más de 150 casas de lotería en la Ciudad

Los números son más que elocuentes y no pasan de-sapercibidos. Según datos del sector en al menos un año entre 160 y 170 casas y agencias de loterías bajaron sus persianas. Si bien algunas cerraron de manera temporal, piden una licencia de la actividad, otras lo hicieron de manera definitiva.

Entre los motivos que llevaron a los agencieros a tomar esta medida figuran el aumento de los alquileres, el de los costos fijos, entre los que figuran los servicios de luz, gas y agua, las cargas impositivas, y el crecimiento casi exponencial de las apuestas online, ya sean legales o ilegales.

De acuerdo con datos aportados por la Cámara de Agencias Oficiales de Lotería de la Ciudad de Buenos Aires (Caolba), la actual coyuntura socioeconómica que se vive en el país obligó a cerrar a las agencias en el último año. “La situación es crítica. En lo que va del año, por ejemplo, ya cerraron sesenta. Según nuestros números, el total supera las 160. Algunos cierres son definitivos, pero otros pidieron licencia. Es decir, los agencieros cierran el local, pero mantienen la ‘chapa’ de la agencia oficial, el número de concesión para que funcione como tal cuando reabra en otra locación o en otro momento”, dijo Marcelo Iemma, presidente de Caolba en diálogo con PERFIL.

“El tema de la renovación de los alquileres jugó un papel fundamental en este sentido. Las agencias que cerraron por el aumento del valor del alquiler no volvieron a abrir, con todo lo que eso implica”, agregó.

Otros de los motivos que impulsaron el cierre de los locales es el poco recambio general que se percibe en las agencias. La posibilidad de apostar, ganar y cobrar rápido los seduce más que tener que jugar en una agencia, esperar el sorteo y luego volver a cobrar el premio. “Las personas mayores apuestan de manera tradicional, los jóvenes no apuestan en los juegos tradicionales”, aseguran agencieros con varias décadas tras el mostrador.

Persianas con candados, rejas, vidrieras empapeladas y locales desmantelados son las imágenes que devuelven las agencias que tuvieron que cerrar en los últimos meses. Los clásicos y coloridos carteles de publicidad de los juegos tradicionales de apuestas cambiaron por anuncios de cierre, traslado y la nueva dirección de Lotería de Buenos Aires para ir a cobrar algún premio.

Walter Ramírez nació y se crió en Barracas, y la mayor parte de su vida la pasó en Montes de Oca al 800. En la casa con local en el que su padre, Roberto, abrió una joyería y luego agencia de lotería en los años 70. Ahora, más de medio siglo después, le toca el ingrato momento de tener que cerrarla (ver aparte).

Desde Lotería de Buenos Aires (Lotba) adelantaron a este diario que en todo el ámbito capitalino figuran 1.254 agencias en total, de las cuales 1.100 se encuentran operativas y 154 no. Si bien tanto la Cámara como el organismo porteño coinciden, en líneas generales, con el número de agencias afectadas por la crisis, para la entidad que regula el juego en la Ciudad no significa que están cerradas, sino que no están en actividad. En este sentido, y según el organismo porteño, 120 se encuentran con pedido de licencia por razones particulares de los agencieros –cambio de rubro, o mudanza de local–, o por la coyuntura económica que vive el sector. Las 31 restantes están con trámite de renuncia, y sólo tres cerraron definitivamente.

“Los aumentos en los servicios de gas y luz, e impuestos, por ejemplo, también afectaron a los agencieros. El costo operativo y, en el mejor de los casos, obliga a cambiar de local”, señaló Iemma.

Atento a esta circunstancia, Jesús Acevedo, presidente de Lotba, aseguró a PERFIL que “somos los primeros interesados en colaborar para que la situación mejore. Trabajamos con la Caolba con metas e incentivos para recomponer las ventas. Además, contamos con equipos especializados en marketing y posicionamiento de productos que articulan con las agencias”.

Desde abril de este año, por ejemplo, se puso en marcha la acción Quiniela de la Ciudad. Un plan de beneficios pensado para los agencieros, quienes deben mantener o superar la cantidad de tickets promedio por el sorteo de la Quiniela vendidos en el mismo mes del año anterior.

En caso de alcanzar los objetivos, obtiene un reconocimiento equivalente al 2% sobre las ventas del mes en análisis. Esto significa una comisión total del 22% durante ese mes. Según pudo saberse, la acción fue exitosa y continuará durante este mes.

Apuestas online. Más allá de esta coyuntura, la caída en las apuestas tradicionales (Quiniela tradicional el Quini 6, Loto, Telekino y la Poceada, entre otros juegos), el auge de los juegos online –legales como ilegales–, fueron factores que golpearon fuerte al rubro.

Se sabe que el celular es un casino virtual y los jóvenes prefieren apostar ahí. La situación experimentó un crecimiento tan exponencial que obligó a las autoridades porteñas a tomar medidas para frenar los casos de ludopatía juvenil. Por ello encararon unafuerte campaña de concientización que tiene por objetivo frenar el avance de los denominados “casinos virtuales”, o el boom de los “cajeros” que realizan “la pesca” de apostadores menores de edad (ver aparte).

“El sector tiene más de 130 años levantando apuestas de juego, y la carga de apuestas online se hacen a través de las billeteras virtuales (fintech) con lo cual, no hay ningún control sobre quién realiza la apuesta, sobre todo si es menor. En una agencia de lotería oficial no lo podrían hacer, ya que los menores no pueden ingresar. Los agencieros controlamos que los menores no ingresen a los locales”, aseguró Iemma.

Según explicaron desde Caolba, el problema de la carga de apuestas radica en que las máquinas que utilizan para realizar las apuestas tradicionales no están aptas para realizar apuestas legales online, situación que esperan revertir en las próximas semanas. “Luego de una reunión con las autoridades de Lotería, nos dijeron que en las próximas semanas estarían entregando las nuevas terminales que permitirán realizar apuestas en línea y lanzar todo el proceso a partir de septiembre”, adelantó Iemma.

“Trabajando en la modernización de los sistemas para que el proceso se concrete lo antes posible. Será clave para mejorar las ventas, productos y posibilidades para los agencieros, a la par que nos va a permitir aumentar los controles, la seguridad y el combate del juego ilegal de apuestas en menores, un tema que nos ocupa mucho”, concluyó Acevedo, presidente de Lotba.

Walter Ramírez, agenciero de barracas

“El cierre se lleva los mejores recuerdos de mi adolescencia”

R.P.

La agencia de lotería de Montes de Oca casi esquina Suárez era un clásico de Barracas. Junto con las pizzerías Los Campeones y la San Miguel era casi un paso obligado para los vecinos de la zona.

Walter Ramírez, su actual propietario, se crió entre el mostrador del local, las vitrinas y las planillas de las jugadas, ya que su casa quedaba detrás del negocio. Esas que tanto revisaban los habitués del lugar buscando el premio salvador.

Fundada a mediados de los 70 por Roberto, el papá de Walter, hoy le toca bajar la persiana del local, cambiar de aires y buscar otros rumbos. “A los 58 años no me imaginaba esta situación. Esto era más que una agencia, era un lugar en el que yo exponía mis dibujos y exhibía mis colecciones. Era un museo particular que la gente disfrutaba cuando ingresaba”, relató, sin perder la amabilidad que siempre lo caracterizó, a pesar del momento. Luego de tantos años el cierre es un golpe duro, más aún cuando esta actividad se lleva los mejores recuerdos de mi adolescencia y juventud. Aquí festejé cumpleaños con mis amigos, con eso te digo todo”, aseguró.

Según Walter, “la actividad viene decayendo desde hace varios años y por varios motivos. En los últimos meses, por ejemplo, el deterioro de la rentabilidad fue exponencial. El aumento de los servicios y costos fijos no fue acompañado por un incremento del valor de los productos que se vendían. Además, se advierte poca inversión que promueva la actividad a través de los medios o que acerquen los sorteos al apostador como lo hacía Crónica TV”.

Más adelante en la charla con este diario, y mientras acomodaba algunas de sus pertenencias, dijo: “entiendo que el público de las agencias no se “aggiornó” a las plataformas virtuales, u otros soportes digitales y eso implica una fecha de vencimiento de la actividad. Este punto es significativo y responde a la falta de público joven en las agencias que permita una actualización tan necesaria para la subsistencia del sector. Las agencias tal como están configuradas no suponen una propuesta atractiva para el apostador actual”, enfatizó.

En relación a las apuestas online, Ramírez contó que “cuando se votó la Ley de Juego Online fui muy escéptico de los límites que se deben imponer a la aplicación de la misma. Desde un primer momento pensé en que se podía convertir en un flagelo para los jóvenes en esta sociedad virtualizada. El tiempo me dio la razón, y todos los sectores que votaron esta norma están estudiando y gestionando sus efectos adversos”, señaló.