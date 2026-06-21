Presentaron la campaña “Testeá tu pasión”

La ONG Fundación Huésped, especializada en el diagnóstico y tratamiento del VIH y de las enfermedades de transmisión sexual, lanzó una trivia sobre la Selección para estimular a la gente a hacerse el test de VIH.

El juego online se armó sumando preguntas de famosos e influencers, como Sofi Martínez, Davoo Xeneize, Juan Pablo Varsky, Lola del Carril, Teo D’Elia, Claudia Villafañe, Lucas Fridman, Noe Barral, Seba Wainraich y Marina Bellati. Y la idea de esta la movida es divulgar que el próximo 27 de junio es el Día de la Prueba de VIH y este año la efeméride coincide con el tercer partido que juega la Selección contra Jordania.

En ese marco, Huésped presentó la trivia para que todas las personas puedan poner a prueba su pasión como hinchas. Y su estado con el VIH.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El test se encuentra disponible de forma gratuita en testeatupasion.huesped.org.ar, y tras hacerlo se fortalece el mensaje de prevención: “Ya mediste tu pasión, ahora testeá tu salud. Conocer tu diagnóstico de VIH es el primer paso para cuidarte.

El test de VIH en nuestro país es rápido, confidencial y gratuito. A pesar de esto, en Argentina una de cada dos personas conoce su diagnóstico tarde. Un test de VIH a tiempo salva vidas.

Además, quienes lo deseen, podrán donar un test de VIH para que más personas puedan conocer su diagnóstico en el centro de testeo gratuito de VIH de Fundación Huésped.