El ticket de gasto promedio por el Día del Padre es $62 mil: ganan la ropa, las salidas y el vino

Para este particular domingo de junio, la familia argentina típica gastará -en promedio- unos $62 mil para agasajar a papá. A diferencia de lo que está pasando con el mundial, no es un número que transmita euforia. Es, sí, la proyección que hizo la consultora Focus Market para una fecha del top tres de los mayores volúmenes de ventas de cada año, junto al Día de la Madre y Navidad.

El problema, claro, es que el mercado llega flojo: las ventas minoristas acumulan una caída del 3,1% en lo que va de 2026, de acuerdo a datos de la CAME.

El relevamiento de la compañía que dirige Damián Di Pace confirma que este año la primacía de la ropa como regalo pisa fuerte, tanto por canales digitales como por el local tradicional: el 33,4% de los argentinos planea regalar indumentaria. Le siguen las experiencias -cenas, salidas) con el 24,9%, y completa “vinos y licores” con el 13,9%. Los tres rubros repiten el mismo podio que en el año 2025.

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El Día del Padre: Qué regalos son los más consultados y cuánto cuestan

Atrás quedan el calzado (6,9%), la perfumería (6,7%), informática, TV y video (4,5%), herramientas (2,7%) y joyería o relojería (2,1%). Librería, smartphones, artículos para el hogar, marroquinería y regalería cierran la lista.

Obviamente, no es indiferente que este año estemos cruzados por el Mundial. Las compras de productos futboleros en sitios online venían rondando las 2000 órdenes diarias a comienzos de junio, según contaron desde el sitio web Tienda Nube. Pero el 11 de junio, día del partido inaugural, ese número pegó un salto: el pico registrado fue un 54% por encima del promedio de la semana anterior.

La gerente de Comunicación de Tiendanube, Camila Nasir, resumió: "El Día del Padre siempre fue una fecha de regalo, pero este año se potencia con el Mundial. Vemos a un consumidor que combina lo emocional -querer regalar la camiseta de la Selección- con lo práctico, que busca envío gratis y financia el regalo en cuotas".

Entre los artículos más buscados aparecen las camisetas titulares, suplentes y alternativas de Argentina, las figuritas del álbum del Mundial, la pelota oficial y bebidas en edición limitada. El fútbol, una vez más, reorganizó las prioridades de compra de los argentinos.

¿Dónde compra la gente?

El comercio de barrio sigue primero: el 33% compró el regalo en centros comerciales a cielo abierto. El 27% eligió el e-commerce -repartido entre sitios web del vendedor (40%), marketplaces (37%), Instagram (15%) y Facebook (6%)-, el 22% fue a por al shopping, el 11% al outlet y el 7% en un supermercado.

La financiación es clave en todos los canales: en el comercio electrónico, siete de cada diez compras con tarjeta de crédito se realizaron en cuotas. La opción más elegida es la de tres cuotas (41%), seguida por las seis cuotas (20%). Y casi una de cada dos compras online (48%) incluyó envío gratis.

¿Cuánto se invirtió este año en el regalo “promedio”?

Focus Market proyecta un gasto promedio de $62 mil por regalo, en un mercado que llega a la fecha con señales de debilidad: las ventas minoristas acumulan una caída del 3,1% en el año.

Los precios relevados en marketplaces muestran tres franjas bien definidas. En el rango de $10 mil a $20 mil: mate y bombilla, botella de metal, taza cerámica y set de asador. Entre $30 mil y $40 mil: copa de vino en estuche, set matero completo, remera de algodón y desayuno artesanal.

En la franja de $50 mil a $60 mil: mini metegol, vino de primera marca con copa, box de conservas y billetera de eco cuero. En supermercados, las remeras deportivas arrancan en $24.743, los sweaters en $33.743 y las camperas inflables llegan a $66 mil, con descuentos del 20% al 25% o tres cuotas sin interés.

El contexto general, sin embargo, sigue siendo de cautela. Di Pace describe a un consumidor que "está comparando más, esperando últimos descuentos y priorizando compras en los días previos", a diferencia de otras campañas donde la anticipación era mayor. Las herramientas para estimular el consumo son las de siempre: rebajas, cuotas sin interés y alianzas con tarjetas de crédito y billeteras digitales. La demanda responde, pero no se regala.

¿Y cómo festeja la gente? El 76% de los argentinos celebra habitualmente el Día del Padre, según la encuesta del Instituto de Ciencias Sociales y Disciplinas Proyectuales (INSOD) de la UADE, realizada sobre 709 personas en CABA y el Gran Buenos Aires. El 81% lo hace con el núcleo familiar del hogar; el 59% también incluye a la familia paterna. El momento preferido es el domingo al mediodía. El 40% festeja en su propia casa, mientras que solo el 8% elige un restaurante. Y quien decide el plan es, en el 32% de los casos, el propio padre. Papá elige dónde, con quiénes y, este año, qué ver en la tele.

Este año la tendencia es "hackear" los regalos del Día del Padre

Un Día del Padre mundialista, cauteloso y en cuotas. La camiseta de la Selección en el paquete de regalo, el asado en casa con el partido de fondo y la tarjeta pasada en tres cuotas. Esa es, en síntesis, la postal del Día del Padre 2026: una fecha que combina afecto, fútbol y consumo racional en partes iguales.

El día en números

- $ 62.000: gasto promedio proyectado por regalo.

- Top 3 de regalos: indumentaria (33,4%), experiencias como cenas o días de campo (24,9%) y vinos y licores (13,9%)

- Efecto Mundial: las compras de productos futboleros en el e-commerce crecieron 47% en órdenes y 35% en unidades en quince días;

-¿Cómo se paga?: 7 de cada 10 compras con tarjeta se hicieron en cuotas; la opción más elegida fue 3 cuotas (41%).

-¿Cuántos festejan?: 76% de los argentinos celebra la fecha; 40% en casa propia; 8% en restaurante

-¿Quién decide?: el 32% dice que es el padre.