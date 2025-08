Proponen impulsar la educación artística en las escuelas públicas

Retos, oportunidades y casos exitosos de integración sostenible del arte en la educación son algunos de los hallazgos del reciente estudio “From Margins to Masterpieces”, que analiza el estado de la educación artística en escuelas públicas a nivel global.

Elaborado por Heddy Lahmann (Universidad de Nueva York) y Community Arts Network, con el apoyo de Porticus, el informe busca impulsar políticas educativas más inclusivas, donde las artes dejen de estar en los márgenes y se reconozcan como un componente esencial para el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes.

El estudio revela que, pese a su reconocimiento en políticas nacionales, la educación artística sigue siendo relegada en las escuelas públicas. A través de experiencias globales, destaca obstáculos, oportunidades y casos ejemplares, como Crear Vale la Pena de Argentina, cuya metodología Entornos Creativos ha logrado incidir en políticas públicas, fortalecer la convivencia escolar y empoderar anualmente a más de 2000 docentes y 65.000 adolescentes con enfoque de equidad cultural.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

“El arte no solo es una herramienta pedagógica; es una forma de reconstruir vínculos, fomentar la expresión y abrir oportunidades para quienes más lo necesitan. Nuestro trabajo busca fortalecer los lazos entre escuela, territorio y comunidad desde hace más de 30 años”, sostiene la Directora Artística Pedagógica de Crear vale la pena, Inés Sanguinetti

Entre los principales hallazgos del informe se destacan:

La educación artística continúa marginada por falta de inversión, escasa formación docente y débil implementación. El cambio sostenible requiere alianzas intersectoriales y participación comunitaria, no solo políticas en papel. Las artes están directamente vinculadas al desarrollo de habilidades del siglo XXI, la salud mental, la cohesión social y la participación ciudadana. Existen modelos exitosos en diversos países —como Finlandia, Singapur, Chile e Irlanda— que demuestran que integrar el arte en la escuela es posible y efectivo.



Crear Vale la Pena es reconocida por su enfoque sistémico y replicable, que transforma escuelas y territorios desde lo artístico, lo pedagógico y lo comunitario.



Empoderar desde el arte

Desde la Red Regional de Acción Preventiva para la Adolescencia y la Juventud —activa en 12 países de América Latina y el Caribe— se reafirma la importancia de promover espacios artísticos como entornos de cuidado, pertenencia y desarrollo para adolescentes. El arte permite expresar emociones, fortalecer vínculos, prevenir violencias y proyectar futuros posibles.

“El arte moviliza emociones, facilita el vínculo y puede ser clave si es grupal y bien diseñada. Al hacer arte, los jóvenes se sintieron mejor. Los talleres creativos breves generaron mejoras marcadas y sostenidas.” Stefan Priebe, profesor de Psiquiatría Social y Comunitaria en la Universidad Queen Mary de Londres, neurólogo, psiquiatra y psicoterapeuta, investigador principal de OLA Study.

“Para posicionar las artes como parte esencial de la educación se requiere inversión sostenible, gobernanza efectiva, formación docente y participación comunitaria. Las artes no son un lujo, son una necesidad.” Heddy Lahmann “From Margins to Masterpieces”.

RP