Proponen que el Gobierno porteño ayude a los dueños de salones de fiestas y eventos

Entre los diferentes sectores que fueron golpeados por la crisis generada por la pandemia de coronavirus, el sector de salones de fiestas y eventos fue uno de los rubros que más sintieron la crisis, al punto de no haber podido reabrir sus puertas como tales.

Atenta a esta situación, y teniendo en cuenta que muy pocos pudieron sostenerse, la diputada nacional Gisela Marziotta (Frente de Todos-Ciudad de Buenos Aires) pidió este lunes al Gobierno porteño que destine algún tipo de ayuda para los dueños de los salones de fiestas del distrito. Al mismo tiempo, la legisladora nacional se comprometió a interceder ante el Gobierno nacional para generar alguna respuesta frente a la crítica situación que está atravesando el sector.

La Diputada oficialista se refirió al tema en el marco de una reunión con los dueños de salones en la vereda del "Submarino Amarillo Fiestas", de la calle Segurola, acompañada por el legislador porteño Matías Barroetaveña.

"En la ciudad existen alrededor de 200 salones, reclaman ayuda por parte del Estado porteño y nacional porque desde que comenzó la pandemia en marzo del 2020 no pudieron volver a trabajar. Sea porque las restricciones exigieron el cierre completo o, cuando se habilitó, porque solo podía ocupar un 30% de la capacidad, sin baile y sin exceder las 60 personas", precisó la legisladora. En ese sentido acotó que “varios son salones pequeños para fiestas infantiles, con peloteros y la realidad es que una fiesta para diez personas nadie hace”

El Gobierno anunció ayudas por la pandemia

Por su parte, Barroeteveña precisó que “los salones de fiestas forman parte de los sectores comerciales que han tenido apertura 0 desde el inicio de la pandemia el año pasado. La Ciudad no ha tomado ninguna media para acompañarlos y les aumenta los impuestos. Esto hace insostenible la vida de miles de familias que necesitan un gesto humanitario de parte de Larreta. Hemos presentado varios proyectos pero el ejecutivo local ni siquiera les da tratamiento”, aseguró.

Marziotta, en tanto, recordó que "con una facturación nula y los gastos que siguieron corriendo, la Ciudad les permitió reconvertirse como restaurante o bar, hasta que la crisis sanitaria pase, pero no les resulta una verdadera opción ya que les falta equipamiento para esa actividad y no tienen ingresos como para invertir, tampoco pueden endeudarse dada la cantidad de meses que llevan sin ingresos. Además, no todos tienen espacio en la vereda". “El gobierno de la Ciudad debería destinar alguna partida para auxiliar a este sector. Además, debería eximirse del pago de ABL e Ingresos Brutos. No recibieron ningún tipo de ayuda económica ni asistencia. La actividad genera un promedio de diez empleos alrededor de cada evento", continuó.

Por último, la legisladora del FdT, agregó: "Son 35 rubros los involucrados en las fiestas: DJ, animadores, fotógrafos, videos, catering, ambientación, flores, mozos, souvenir, cotillón, etcétera. Al estar cerrados los salones, toda la cadena se vio perjudicada y queremos darle visibilidad al problema, que se los escuche y se asignen partidas para auxiliarlos”.

CC/FL