Quién es el CEO de un equipo de rugby que fue detenido en Rosario por quebrar la cuarentena

El CEO de un equipo de rugby rosarino, dueño de una empresa de salud y de una de combustibles, fue detenido anoche en Rosario porque no cumplió la cuarentena obligatoria para evitar la propagación del coronavirus.

Se trata de Fernando Riccomi, un poderoso empresario y contador público de 49 años, que el fin de semana pasado regresó de Chile, uno de los países que integra la zona de riesgo.

Riccomi es el CEO de la franquicia Los Ceibos, el conjunto argentino dirigido por el ex puma Nacho Fernández Lobbe que participa de la Súper Liga Americana de Rugby. Este equipo es el primero en el país que está en cuarentena por la pandemia del coronavirus.

Además, es titular de la obra social Medycin, socio de la empresa distribuidora de combustibles Italo Argentina y director del Diario Cruz del Sur, entre otras firmas comerciales.

El empresario acompañó a la delegación que el sábado pasado enfrentó a Selkam en el estadio Nacional de Santiago de Chile pero, a diferencia de los rugbiers, no habría cumplido con el aislamiento de 14 días.

Cuarentena obligatoria: qué normas y prohibiciones habrá que seguir

Según fuentes judiciales, el fiscal Gustavo Ponce Asahad, a cargo de la Unidad Especializada para atender delitos relacionados con el coronavirus, encabezó anoche un operativo en el exclusivo barrio Fisherton, donde el empresario reside con su familia.

"Me asombra el nivel de irresponsabilidad y de indolencia", aseguró el funcionario judicial, respecto al comportamiento del empresario. "No pueden alegar que no sabían -prosiguió-. El 90 por ciento, por no decir el 100, de las personas detenidas por arresto domiciliario es gente que ha tenido el privilegio de recorrer todas las etapas de la educación formal, incluso la universitaria. Eso exige un compromiso doble e influye a la hora de aplicación de la pena. En este caso tratándose de un empresario de medicina prepaga. Me asombra el nivel de irresponsabilidad y de indolencia", finalizó.

De acuerdo a las fuentes, el empresario fue apresado y permanece con custodia de la Policía de Santa Fe en su residencia.