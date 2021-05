Cómo es el geriátrico "fantasma" que fue allanado por denuncias de maltrato

Un geriátrico fantasma de la localidad bonaerense de Quilmes, que funcionaba sin habilitación municipal en un domicilio particular, fue allanado por la Policía de Buenos Aires y clausurado por inspectores de la Comuna.

La investigación, a cargo de la fiscal Mariana Curra Zamaniego, se inició a partir de una serie de denuncias por malos tratos que realizaron familiares de distintos ancianos alojados en una casa de la calle La Guarda al 600.

Las fuentes indicaron que el lugar no solo no contaba con habilitación municipal, sino que además no cumplía con los mínimos protocolos de higiene para evitar la propagación de Covid-19.

La casa de la calle La Guarda al 600, donde funcionaba el geriátrico (Foto: Télam).

Según consta en la causa, el resultado de los procedimientos permitió rescatar a quince adultos mayores, los cuales se encontraban alojados en "condiciones infrahumanas".

Los voceros destacaron que el lugar tenía la "capacidad de alojamiento superpoblada y en hacinamiento" y graficaron: "Había dos habitaciones de pequeñas dimensiones con cuatro camas cada una de ellas, y un dormitorio improvisado en un garaje con seis camas, todas con colchones de goma espuma en mal estado".

De acuerdo a las fuentes, hay cuatro personas imputadas, tres mujeres y un hombre. En el operativo encontraron alimentos en mal estado y medicamentos vencidos.

Clausuran y desalojan un geriátrico porteño que estaba inhabilitado



Desde el municipio de Quilmes señalaron que se dio intervención a la Dirección de Adultos Mayores, desde donde se pusieron en contacto con los familiares de las personas alojadas para informarles de la clausura del establecimiento y la necesidad de derivarlas.

Además, se constató que uno de los hombres que residía allí no tenía familiares, por lo que se lo trasladó (previa consulta médica e hisopado) al Hogar Ave Fénix, ubicado en la localidad de Bernal, partido de Quilmes

La palabra del administrador

"Los abuelos están bien, el acta del SAME dice que los abuelos están en perfectas condiciones”, aseguró en la puerta del geriátrico, Juan Carlos Parada, admnistrador del geriátrico.

Sobre la clausura, Parada aseguró que no lo cerraron por las condiciones del lugar sino debido a la falta de habilitación municipal y justificó: "El lugar fue clausurado, pero porque no tengo la habilitación. No me la dieron. Yo hablé a la Municipalidad el 20 de marzo del año pasado y me dejaron una planilla con protocolo Covid".

Sin embargo, desde el municipio negaron esa versión y aseguraron que ni siquiera hizo averiguaciones.

LN / DS