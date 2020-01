El desgarrador relato de una perito que denunció haber sido abusada por un juez de La Plata

La perito y diplomada en Psicología Jurídica y Forense, Virginia Creimer, denunció al juez del fuero Civil de La Plata, J.J.D.O., que trató de abusar de ella sexualmente. La mujer denunció al magistrado ante el gabinete de Delitos Sexuales de la DDI de la capital bonaerense e hizo público su caso a través de los medios de comunicación y las redes sociales, donde escrachó al hombre. "Seré tu sombra", le advirtió.

El presunto ataque ocurrió la semana pasada en la casa del magistrado, que también es docente en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata, a la que la víctima fue para tomar unos mates.

Según el relato de Creimer, ella salió a correr en shorts y top deportivo cuando sus hijos la llamaron para avisarle que el auto de la familia había sufrido una avería. Como el rodado tenía que quedarse en el taller, el juez le ofreció llevarle en caso de que el vehículo no estuviera disponible, pero como se solucionó rápido la perito le dijo que iría a su domicilio a visitarlo.

SERÉ TU SOMBRA Todxs quienes me conocen saben que llevo décadas defendiendo víctimas de violencia de género, femicidio,... Publicado por Vir Creimer en Sábado, 4 de enero de 2020

“Pasé por la casa y empezamos a hablar y la charla empezó a ponerse turbia. Le expliqué que no quería nada con él pero él no hacía más que hablar de la poca ropa que yo tenía. Yo insistía en que no iba a pasar nada y él hablaba de como se estaba poniendo así que le dije que me iba. Cuando me di vuelta me agarró de la cintura y no me dejaba salir”, relató la mujer en su Facebook.

“Aunque yo decía que ‘No!’, el repetía ‘no es no’ tratando de sacarme la ropa y empujándome para no sé si un living o qué, solo veía el marco de la puerta del que me agarraba para tratar de irme... Él no me sacaba las manos de encima, hasta que logré zafarme y me fui de la casa con su olor impregnado en la cara con ganas de vomitar. El abuso paraliza”, contó Creimer, quien lleva décadas defendiendo víctimas de violencia de género, femicidio, abuso sexual en la infancia y violencia institucional.

“Siempre somos vulnerables, a veces más, cuando nos sentimos solas y desamparadas. Esto me tiene fracturada, pero peor aún, me generó la encrucijada de denunciar, escrachar o advertir. Sé que cualquier decisión será juzgada por miles. En este estado de shock sólo puedo advertirle por ahora al señor juez que seré su sombra. Yo pude salir de esa horrible situación con claros daños colaterales. No quiero que otra sufra lo mismo. SERÉ TU SOMBRA, cada vez que te acerques a una mujer vas a pensar muy bien lo que hacés, porque voy a estar yo detrás esperando para mostrar la mierda que sos”, concluyó la perito en el escrito que hizo público el pasado 4 de enero.

SERÉ TU SOMBRA Todxs quienes me conocen saben que llevo décadas defendiendo víctimas de violencia de género, femicidio,... Publicado por Vir Creimer en Sábado, 4 de enero de 2020

La denuncia que presentó Creimer el pasado 7 de enero ante la Justicia difundida por diario El Día especifica que el mismo día que la agredió, el juez le escribió por WhatsApp y ella le advirtió que no quería que volviera a hablarle después de lo que había sucedido. En ese texto, él negó que la hubiera besado o manoseado.

"La verdad me sorprendés. me dijiste que no y yo frené. Te respeto en serio. Estoy sorprendido. Fui muy respetuoso, lamento si no lo sentiste así. Es más, te fuiste muy cariñosa. Me dejás helado", fue el mensaje que recibió la perito. En la denuncia también constan informes médicos en los que se constataron las lesiones que sufrió debido al forcejo con el magistrado. El hecho ha sido calificado como supuesto abuso sexual y lesiones y será investigado por el fiscal Marcelo Martini.

Cuando me preguntó por qué sigo luchando contra molinos de viento, me llegan cientos de mensajes como el de Aldana y... Publicado por Vir Creimer en Miércoles, 8 de enero de 2020

B.D.N. EA