Una pareja que fue a comer a un restaurante en Córdoba el domingo 8 de marzo, denunció en redes sociales un acto de discriminación que sufrieron: al momento de recibir el ticket de cobro, se podía leer un ítem que decía "ensalada de frutas para los putos". Pese a las disculpas de los dueños del lugar, los afectados adelantaron que presentarán una denuncia en el INADI.

Leo Bustamante compartió en su perfil de Facebook el ticket de consumos emitido por un local de IT! Italy que en general es el que le dan a los chef de los lugares para encargarles los pedidos y allí se leía el mensaje: "Ensalada de frutas para llevar para los putos".

"Se me nubla el pensamiento cuando intento creer que aún existe gente con tanta bronca y odio a un pibe común, como yo, que solo intentó comer ñoquis y ensalada de frutas. Es hora de replantearse la gente con la que nos rodeamos y 'trabajamos'. ¡Más empatía con el prójimo por favor!", agregó como texto para acompañar la foto.

El joven y su novio cenaron en el restaurante IT Italy! y luego pidieron llevarse el postre porque estaban apurados. "Le dijimos a la chica que lea el ticket. No me voy a olvidar nunca su cara de 'me quiero matar'", relató Bustamante en declaraciones al medio local Cadena 3.

El joven publicó en sus redes el ticket y acompañó la imagen con un mensaje. Foto: Facebook Leo Bustamante

Bustamante contó que realizó una denuncia ante el Inadi y detalló que distintos directivos de la gerencia del restaurante se comunicaron con él para ofrecerle una explicación: "Se disculparon pero se desligan de la responsabilidad porque manifiestan que la cajera es una persona que tiene un contrato eventual".

"Fuimos a hablar y a asesorarnos un poco con los pasos a seguir. La idea del posteo fue un poco generar un poco mas de tolerancia", manifestó.

La palabra del local. El abobado de los dueños del lugar, Pedro Despouy, aseguró en declaraciones al mencionado medio que la empresa está "sorprendida" por el hecho. En ese sentido, agregó: "Se ha iniciado la investigación para ver si se puede comprobar. Si incurrió, tendría que ser con la actitud de una empleada en periodo de prueba como cajera y que habría insertado la leyenda desafortunada".

En ese sentido, el letrado añadió: "Lo que si queda claro es que no se va a permitir ningún tipo de esta actitud y que se van a tomar las medidas que corresponden".

