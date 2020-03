Es hija de chinos y sufrió bullying en la escuela por temor al coronavirus

por Florencia de Sousa

Una nena de Trelew, hija de comerciantes chinos, llevó comida a la escuela para compartir en la merienda y muchos de sus compañeros tiraron los alimentos a la basura por temor al coronavirus, ya que el principal brote de la enfermedad se originó en el país del cual son oriundos sus padres. La historia de discriminación la contó la madre de una compañera de la menor en redes sociales: "Volvió llorando a su casa", aseguró la mujer.

La menor, llamada Anna Liu, cursa sexto grado y llevó al colegio chupetines y budines para compartir con sus compañeros. Sin embargo, los chicos no sólo rechazaron comerlo, sino que muchos de ellos que agarraron porciones, las tiraron la comida a la basura. "La discriminaron por ser china. Porque en este país donde la mitad de la gente 'bajó de un barco' nos seguimos dando el lujo de discriminar a alguien por su origen, por su nacionalidad, por su raza o su religión", escribió en su perfil de Facebook Natalia Belén Lavena.

En diálogo con PERFIL, la mujer aseguró: "La nena llegó muy mal y amargada y la mamá nos plantea esta situación pensando que había sido en el mismo grado de los chicos. Estaba angustiada e indignada por la situación y empezamos a hablar con nuestros hijos y nos dijeron que en el grado todos habían comido re contentos. Por eso yo le mandé mensaje a la mamá y me dijo que habían sido los chicos de cuarto grado, pero son chicos de la propia escuela. Hice un post personal que se viralizó mucho, creo que tuvo que ver porque a mí me tocó personal pero estas cosas pasan todos los días con distintas comunidades de inmigrantes en todos lados".

Coronavirus: dos personas con síntomas sospechosos fueron aisladas en Córdoba y Concordia

"Con la mamá las maestras no hablaron porque en el grupo de papás nos ofrecimos a acompañarla porque la mamá es china y habla poco español. Soy docente y están de paro así que justo lo que sé por mi hija es que la maestra la única intervención que hizo fue que les pregunto si sabían qué era el coronavirus como una clase informativa. Creo que lo más importante es llamarnos a reflexión porque esto pasa en todos lados", agregó la madre de una compañera de la joven.

Estoy indignada y triste. Una de las mejores amigas de Sophi es Anna Liu, una compañera de su escuela. Anna es hija... Publicado por Natalia Belén Lavena en Lunes, 2 de marzo de 2020

En ese marco Lavena señaló: "No me imaginé que iba a tener esta repercusión. La verdad no me lo esperaba. Si los chicos vas más a la escuela tienen otro ejemplo, hace dos años los chicos en esta provincia tienen clases alternadas. Hay escuelas del interior que están sin gas y sin luz, escuelas en el medio de la nada".

A continuación, el texto completo:

Estoy indignada y triste. Una de las mejores amigas de Sophi es Anna Liu, una compañera de su escuela. Anna es hija de chinos, aunque nació y se crió en Argentina donde sus padres vinieron por un futuro mejor (como mis abuelos portugueses, o los galeses de esta zona, los italianos o los españoles)

Anna tiene su carita oriental de ojos rasgados y habla una mezcla de castellano y chino. Cuando habla de Sophi dice que es su mejor "amigO"... la "A" se le complica a Anna Liu, mami... (me dice Sophía). Anna siempre tiene una sonrisa en su cara, es divertida y conversadora.

Hoy Anna Liu no volvió sonriente a su casa, volvió llorando. La discriminaron por ser CHINA. Porque en este país donde la mitad de la gente "bajó de un barco" nos seguimos dando el lujo de discriminar a alguien por su origen, por su nacionalidad, por su raza o su religión.

El viernes en la escuela avisaron que hoy cada uno lleve su merienda. El Gobierno no mandó las partidas para la copa de leche. La mamá de Anna Liu mandó budín y chupetines para todo el grado, por si alguno de los nenes no tenía.

El nuevo coronavirus llegó a la Argentina: ¿y ahora qué?

La mamá de Anna Liu tiene un mercado y labura todos los días todo el día, no le sobra la plata... pero seguramente sabe lo que es que te falte comida y se preocupó por todos los nenes, no sólo por su hija.

¿Por qué Anna volvió llorando? Porque chicos de la escuela le dijeron que esa comida era china, que tenía CORONAVIRUS, que no querían comer porque se iban a contagiar, alguno incluso hasta tiró la comida a la basura! Sophi me dice que no fueron los del grado... pero igual, son de la escuela, son de Trelew, son de este país donde nos creemos más que todos.

Su mamá nos mandó un mensaje al grupo de padres con mucha angustia. Angustia que entiendo, que comparto y que me llena de indignación. La mamá nos aclara, como si hiciera falta, que sólo están en Trelew, que no viajan ni a Playa porque trabajan todo el día. Qué de dónde van a sacar el virus.

Mitos y verdades sobre cómo hacerle frente al nuevo coronavirus

Y yo no me aguanto la rabia... de que haya pibes de primaria con tanto odio suelto, de que haya adultos que le caguen la cabeza a los pibes de esa forma, que les digan que odiar a otro porque es distinto está bien, que tener los ojos rasgados aunque seas igual de argentina que yo te haga sospechosa de portar un virus. Como si fueran culpables encima por tener un virus... del que la gente en este país hace memes, se caga de risa, difunde información errónea.

Hoy me olvidé de mandarle la merienda a Sophi... pero hubo una mamá que se preocupó porque mi hija y el que no tenía plata para comprar pudieran comer. No es justo que se sientan mal. ¡No es justo! ¡NO ES JUSTO! Hablen con sus hijos, expliquen, den el ejemplo. Seamos una sociedad mejor. ¡Por favor!

F.D.S./