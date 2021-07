Santiago Galeano, el fanático de Harry Potter con más sentido del humor

“Santi era una de las mejores personas que conocí en mi vida. Éramos fans de Harry Potter y nos conocimos en un evento temático llamado Wizarcon que yo organizo en Rosario. Era muy ocurrente, tenía buen sentido del humor y era súper sincero. Siempre fue un gran amigo que me escuchó cuando tenía distintos problemas y nunca me dejó sola”. Quien recuerda al joven rosarino de 26 años, con quien compartía un podcast, es su amiga Ariadna Navone Sarubbi, de 29 y comunicadora social.

“Santi se cuidaba mucho. Cuando empezó la pandemia, él se aisló porque era hijo único y sus padres eran grandes. Tenía miedo de salir y llevar el virus a la casa. A mediados de septiembre los tres tuvieron síntomas. Hisoparon a la mamá y como dio positivo, los tres se aislaron. Él estuvo con mucha fiebre durante una semana hasta que nos avisó que lo habían internado”.

Argentina superó los 100 mil muertos por Covid-19

“El 25 de septiembre, uno de los chicos del grupo me dijo que hacía mucho que Santi no contestaba pero creíamos que quizás estaba descansando. Le escribí un mensaje creyendo eso pero como no me contestó, pensé en escribirle a una chica que tiene mucha relación con la familia. Justo antes de hacerlo, ella me mandó un mensaje para avisarme que Santi estaba en terapia intensiva. Nunca más pude hablar con él”.

“Para noviembre los médicos estaban preocupados porque no mejoraba. Le hicieron distintos estudios pero los pulmones no respondían. La mamá podía entrar a verlo y nos pedía que mandáramos audios para que él nos escuche y tome fuerzas. A finales de ese mes, nos avisan que tenía el alta epidemiológica pero que necesitaba un transplante y eso nos shockeó mucho. El 10 de diciembre lo trasladan pero estaba en estado crítico y al otro día me enteré que había fallecido”.