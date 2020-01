Un policía rescató a 3 chicos de morir ahogados: un paseo que casi termina en tragedia

por Florencia de Sousa

Miguel Gauna, oficial de la Policía Bonaerense, se convirtió en un héroe al rescatar a tres adolescentes que se ahogaban en el río en Martínez. El agente realizaba una recorrida de rutina durante la tarde el viernes 24 de enero con una compañera, cuando un chico se les acercó para pedir ayuda: sus amigos estaban en peligro en el agua. Sin dudarlo, el hombre hizo todo lo posible y logró salvarlos.

Todo comenzó en medio de una agobiante jornada de altas temperaturas, cuando un grupo de amigos oriundos de San Miguel decidió ir al río en Martínez, dado que uno de ellos tenía $600 disponible en la tarjeta SUBE para que todos viajaran. "Son 8 chicos muy humildes, de entre 12 y 17 años, y como en la zona donde viven no hay costa ni balneario se vinieron hasta acá", relató Gauna en diálogo con PERFIL. "Cuando se metieron al río el agua les llegaba a los tobillos porque la marea estaba baja, entonces se metieron un poco más y les llegaba hasta la rodilla, después a la cintura y cuando se quisieron acordar, al pecho, porque a esa hora de la tarde ya había subido la marea. Es una parte del río que está prohibido bañarse, cinco de ellos lograron salir y los otros tres no", comentó.

El oficial logró, con ayuda de otras personas, sacar a los 3 chicos con vida del agua. Foto: Gentileza Miguel Gauda

En ese marco, el agente detalló: "Estábamos de recorrida con mi compañera Eliana Feversan y se nos acerca un chico corriendo y lo veo mojado, desesperado y agitado. Me dice 'señor, por favor saque a mis compañeros del agua, uno de ellos está muerto'. Cuando levanto la cabeza y veo un tumulto de gente y en el agua las cabecitas de los chicos; uno de ellos no se movía, pensé que estaba muerto. Ahí activamos el sistema de emergencia y alertamos a Defensa Civil, Bomberos y ambulancias".

"Sin pensar mucho le dije a mi compañera 'voy a ir y los voy a sacar vivos'. Me saqué los borcegos y me adentré al río, donde tuve que hacer casi 300 metros entre las piedras y el verdín porque la marea estaba baja, y luego empecé a nadar. En un momento veo una canoa roja al lado mío desde donde un hombre me dijo 'dale que vamos a llegar los dos'. Atrás se metió un chico de unos 30 años para ayudarme. Cuando estábamos bien metidos, dejamos de escuchar el ruido de la costa y empezamos a escuchar los gritos de dos de las criaturas. Al acercarnos a los chicos, mientras le gritábamos que esperen y pataleen, veo que el joven que yo pensé que estaba muerto comenzó a moverse y se acercaba a los otros dos como podía, tragaba agua, se lo veía en mal estado", manifestó.

Gauda, cuando salió del río con los tres chicos. Foto: Gentileza Miguel Gauda

A su vez, Gauna recordó cómo fueron los momentos mas difíciles del rescate: "Quedaron unidos los tres y cuando llegamos se me colgaron los tres del cuello. Uno de ellos, llamado Alan, se acalambró y lo veía morado, entonces lo saqué del agua como pude y se lo pasé al de la canoa. Sergio, el más grande de los tres, logra salir primero porque era el que mejor estaba pero no paraba de llorar; y el tercero, Juan de 14 años me pedía que le masajee las piernas porque estaba acalambrado, entonces le hice maniobras de reanimación pulmonar (RCP). Logramos comenzar a dar la vuelta y en la costa ya estaba personal de Defensa Civil y Bomberos para asistirlo".

"Cuando estuvimos todos en tierra, a Alan que fue el que tragó más agua lo llevaron de urgencia a un hospital. Los bomberos me dijeron 'dejanos a nosotros ahora, vos sos el héroe', y les dije 'no, yo quiero estar con los chicos", agregó el agente que se ganó más que los aplausos de los presentes en la costa del río.

Miguel junto con Alan y Juan, los chicos a los que el 24 de enero les salvó la vida. Foto: Gentileza Miguel Gauda

"Cuando pasó el shock me agarraron calambres, no podía estar de pie, me agité. A Juan lo llevaron al Hospital Maternal, a Alan -que es el que más agua podrida había tragado y estaba más complicado- al Melchor Posse. Sergio me acompañó a la comisaría porque hay que hacer un acta pertinente y de ahí volver al hospital y esperar que los reciban las madres porque estos chicos no tienen padre", precisó el oficial.

"Lo primero que pensé en ese momento es que eran tres vidas en peligro y el primer bien que hay que proteger es la vida. Con mi compañera no íbamos a permitir que digan 'tres chicos aparecieron ahogados en San Fernando'; porque, si eso pasaba, al otro día iba a la Policía y me daba la baja porque habría fallado como ser humano y como funcionario público. No lo dudé. Pero ahora miro el río y no lo puedo creer. Cuando hicimos un móvil para una nota en la televisión en el lugar con los chicos y las madres, los nenes veían el río y lloraban. Estaban en shock todavía ", añadió.

Miguel y su compañera Eliana Feversani junto con los chicos salvados y la mamá de uno de ellos. Foto: Gentileza Miguel Gauda

Emotivo encuentro. Gauna contó lo que ocurrió cuando se acercó a uno de los hospitales a ver cómo estaba Juan: "Estaba con él en una habitación y cuando el nene ve a la madre me dice 'me va a retar'; yo le dije que se quede tranquilo, que iba a hablar con ella. Me acerqué a la mujer y le dije: 'Míreme, yo lo saqué a Juan del agua y obviamente que usted lo va a retar pero hágalo dentro de 10 días porque está en shock ahora, tiene en sus intestinos arena y agua podrida. Si quiere descargue su enojo conmigo, pero entre a verlo tranquila, porque hoy es una fecha nueva de cumpleaños que hay que festejarle a su hijo'. Ahí mismo me abrazó, me agradeció y se puso a llorar y después entro a la habitación a contener a su hijo", expresó.

Final feliz. "Cuando vi que los chicos se reencontraron con sus familias me quedé feliz, agarré el auto y me fui todo mojado a mi casa a encontrarme con mi señora", contó el agente que casualmente es padre de tres varones. "Desde ahora todos los 24 de enero iré a abrazar a estos chicos hasta que se me apague la vida", cerró emocionado.

Reconocimiento. Su acción le valió un gran reconocimiento en redes sociales y la historia llegó hasta el intendente de San Isidro, Gustavo Posse, destacó lo que hizo."¡Felicitaciones al oficial Miguel Ángel Gauna por su valor y vocación! El viernes rescató a dos menores que no podían salir del Río. También a la oficial Eliana Feversani que lo acompañaba. Y el reconocimiento de Bomberos de #SanIsidro y de Prefectura", escribió en su cuenta de Twitter el funcionario.

¡Felicitaciones al oficial Miguel Ángel Gauna por su valor y vocación! El viernes rescató a dos menores que no podían salir del Río. También a la oficial Eliana Feversani que lo acompañaba. Y el reconocimiento de Bomberos de #SanIsidro y de Prefectura.https://t.co/BPw70u8loL — Gustavo Posse (@gustavoposse) January 27, 2020