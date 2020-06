Solidaridad en cuarentena: emprendedor gastronómico invitó a cenar a donantes de plasma

Por la cuarentena los restaurantes están cerrados y las dificultades para mantener el negocio son muchas, sin embargo, eso no detuvo la solidaridad de un emprendedor gastronómico que para incentivar la donación de plasma, invitó a cenar gratis a todos los donantes a su local del partido bonaerense de Malvinas Argentinas y su iniciativa se volvió viral.

"ATENCIÓN: si sos recuperado de covid y me mandás un certificado que sos donante de plasma, en cuanto se habilite, te invito a vos y tres personas más, una cena en mi restaurante", escribió Rubén Pinotti en su cuenta de Twitter, donde el mensaje ya tiene más de 5,4 mil retweets y 21 mil me gusta.

ATENCIÓN: si sos recuperado de covid y me mandas un certificado que sos donante de plasma.en cuanto se habilite te invito a vos y tres personas mas, una cena en mi restaurante . — Ruby (@yimmynaufrago) June 23, 2020

El restaurante en cuestión se llama "P de los Presidentes" y está ubicado en el parque municipal de Malvinas Argentinas, en el mismo predio donde se encuentra la municipalidad. El local está repleto de fotos de los mandatarios que tuvo el país, aunque falta uno. Si bien hace delivery, el negocio todavía permanece cerrado por la cuarentena para combatir el coronavirus.

En diálogo con PERFIL, Pinotti contó que su publicación ya tiene más de un millón de visitas y que "no esperaba tanta repercusión". En ese sentido, expresó que la iniciativa surgió porque ve poca publicidad y no sabe "porque no se le da la notoriedad que se merece" a la donación de plasma.

El restaurante "P de los Presidentes" con las fotos de todos los mandatarios nacionales.

El emprendedor también tiene un restaurante dentro del Hospital De Trauma Federico Abete de Malvinas Argentinas, donde se está tratando con plasma a pacientes de COVID-19. "La gente se recupera gracias a dios. pasa de un estado a otro en un día como le pasó a (intendente de Lomas de Zamora, Martín) Insaurralde. Hay algunos proyectos como el de Máximo Kirchner pero obligar a la gente es difícil, pero lo cierto es que por cada donante recuperado se pueden salvar 3 o 4, es muy importante", señaló.

"Veo lo que pasa en el hospital, que la gente se recupera pero no hay ninguna campaña masiva. Tengo un primo que estuvo contagiado pero no donó, no le dijeron nada. Si los 10 mil recuperados donaran habría plasma para todo el mundo", expresó.

En cuanto a su invitación, comentó que por privado le mandó una enorme cantidad de "gente que hasta donó 4 veces, de Entre Ríos, La Pampa y otros lugares", aunque también estuvieron "los incrédulos de siempre que piensan que esto es publicidad".

El loca está ubicado en el predio municipal al lado de la Municipalidad de Malvinas Argentinas.

P de los Presidentes. En el restaurante hay fotos de todos los presidentes argentinos: Hipólito Yrigoyen, Juan Domingo Perón, Evita, Cristina y Néstor Kirchner y Alberto Fernández. Sin embargo, el que no aparece es Mauricio Macri. "De Macri no hay, hay un gobierno que me salté", manifestó dejando en claro su posición política.

La solidaridad del emprendedor se destaca aún más en un contexto muy complejo para los locales gastronómicos, que no pueden abrir desde marzo: "Hace 25 años tengo el restaurante. Ahora estamos con delivery, estamos resistiendo, con eso podemos pagar los sueldos y a los proveedores pero nada más, yo no junto un peso. Estoy viviendo de los ahorros que uno puede tener".

"Estoy con la ilusión que esto termine pronto, dos meses digamos", expresó en diálogo con este medio, y sobre la situación de su otro local en el hospital de Malvinas Argentinas, contó: "Está abierto 24 horas. El hospital está bloqueado, no entra gente, solo el personal y los pacientes. Teníamos 30 y pico de mesas, que ahora tienen todas sillas arriba porque la gente no puede sentarse. Los médicos compran la comida y se la tienen que llevar a su consultorio.

El local de Pinotti, antes de la pandemia.

