El relato desesperado de un hombre con coronavirus: "Soy un condenado a muerte, el plasma es para ricos"

Un hombre que se encuentra internado en Hospital SantoJanni por coronavirus publicó un video en sus redes sociales para reclamar el acceso a plasma. El paciente es asmático crónico y denunció que en el nosocomio le dijeron que ese tratamiento es para "ricos y políticos", como en el caso del intendente Martín Insaurralde. Días atrás, el Frente de Todos presentó un proyecto para impulsar la donación de personas recuperadas de Covid-19.

"Hola gente. Hoy me enteré que soy un condenado a muerte", dijo Oscar Alfredo Gómez en un video difundo en redes sociales por su hija Noelia. Allí relató que en el hospital preguntó "a diferentes enfermeros y doctores sobre el plasma que salva vidas. Me dijeron que en este hospital no se usa. Me dijeron 'no es para nosotros, es para otro tipo de gente'. Guardan y usan el plasma para políticos y ricos".

A su vez, comparó su caso con el del intendente de Lomas de Zamora: "Un político que es asmático también, ya en el primer día le pusieron plasma, le dieron los remedios que le tenían que dar y está mejor. Para todos los que están en villas, cuiden a su gente. No salgan. Yo no salía, hice todo bien. No sé cómo me contagié porque me cuidé demasiado".

"Renuncié a mi trabajo para cuidar a mi mamá de 77 años. Me puse mi negocio con mis ahorros y no pude trabajar por esto de la pandemia", contó Gómez desde su cama en el hospital.

Con apoyo opositor, Máximo Kirchner busca crear una campaña de donación de plasma

El pasado martes 23 de junio el presidente del bloque del Frente de Todos, Máximo Kirchner, presentó un proyecto de ley para crear la Campaña Nacional para la Donación de Plasma Sanguíneo de pacientes recuperados de coronavirus de la Argentina. La iniciativa lleva también las firmas del presidente del bloque del PRO, Cristian Ritondo, y de la vicepresidenta de la comisión de Salud, la también macrista Carmen Polledo, por lo que se espera que no tenga demasiados obstáculos para convertirse prontamente en ley.

Desde el bloque de legisladores porteños del Frente de Todos también se presentó un proyecto de Ley para declarar de interés público la donación de plasma rico en anticuerpos por parte de pacientes recuperados de Covid-19 y solicitaron al Poder Ejecutivo que "arbitre los medios necesarios para que estos pacientes puedan acercarse a los Centros de Hemoterapia y/o Bancos de Sangre intrahospitalarios habilitados en la Ciudad, con el objetivo de constituirse en donantes".

El primer caso al que se le aplicó el plasma fue en Malvinas Argentinas, en el Hospital de Trauma Dr. Federico Abete. El paciente es Julio Fabián de 58 años, vecino de la localidad bonaerense de Grand Bourg. Estuvo 40 días internado, 20 de ellos con respirador. Una vez que se le transfundió el plasma comenzó a mejorar y ya fue dado de alta.

DR/FeL