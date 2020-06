Coronavirus: Insaurralde dijo que pasó su mejor noche tras haber sido tratado con plasma

Noticias Relacionadas Con ocho nuevas muertes, llegó a 1000 la lista de víctimas fatales por coronavirus en el país

Tras 10 días internado con coronavirus, el intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, mostró una mejoría notable tras haber sido tratado con plasma de una persona que había generado anticuerpos.

Los primeros días de internación fueron duros para Insaurralde, que mostró fiebre sostenida y problemas para respirar. Este domingo, el jefe comunal habló en La Peña del Morfi sobre su experiencia: “Hoy me siento bárbaro. Tengo una capacidad pulmonar bárbara. Con oxígeno, sin dolor muscular y sin dolor de garganta. Estoy un poco colorado por los corticoides, pero estoy bien”, dijo Insaurralde.

El contagio del intendente generó preocupación en el círculo del presidente Alberto Fernández, dado que el ministro de Desarrollo, Daniel Arroyo, fue considerado contacto estrecho y estuvo luego con el presidente. Pero su prueba de PCR dio negativa.

Alerta en Barracas y Villa Lugano por casos nuevos

Insaurralde contó: “Me llegó el plasma, me hicieron una pequeña intervención quirúrgica para pasármelo porque yo no tengo buenas venas. Anoche pasé mi mejor noche. Me siento bárbaro, la capacidad pulmonar está bárbara, con oxigenación y ningún dolor de garganta ni muscula”, indicó.

El intendente de Lomas pidió a la gente que se cuide: “Esto le puede pasar a cualquiera. Tomé todos los recaudos necesarios. Por mi actividad tenía roce con mucha gente. Esta batalla es la que muchos están dando en Argentina. Hasta que no haya una vacuna hay que cuidarse”.

MC