“Solo cumplí con mis obligaciones”: la palabra del fiscal cuestionado por tomar la declaración a Laudelina

Gustavo Roubineau, el fiscal provincial que le tomó la denuncia a la tía de Loan y provocó un giro sorpresivo en la causa, sostuvo que solo cumplió “con sus obligaciones” al ser cuestionado porque se trata de una causa federal. Aseguró que nunca buscó entrometerse en una causa "tan compleja".

Roubineau desde el viernes por la noche está en el ojo de la tormenta por haberle tomado declaración a Laudelina, en vez de transferir la denuncia al fuero federal. El testimonio de la mujer, además, provocó un giro en el caso, ya que sostuvo que el matrimonio detenido atropelló y enterró el cuerpo del menor. Esta declaración, sin embargo, no es válida en la causa, ya que todavía la Justicia federal no la citó para que reafirme sus dichos.

"Nosotros somos los que tenemos que abrir las puertas para que los ciudadanos puedan denunciar hechos que ellos consideran que tienen que ser investigados por la Justicia Penal. Esa principal obligación es la que motivó todo este movimiento, esta actuación y también relacionado, obviamente, con la trascendencia que podría tener en relación al caso Loan", explicó el fiscal.

"Yo no podía sugerirle que vaya a otro fuero porque yo tengo que recibirle la denuncia", manifestó en diálogo con Radio Dos y destacó que no puede ponerle a Laudelina ninguna medida procesal. Además, aseguró que si no hubiera recibido la denuncia ahora "podrían estar diciendo que la Justicia Provincial se negó a realizar una actuación que eventualmente podría servir para encontrar a Loan, por ejemplo". "Eso no fue lo que me motivó, pero evidentemente podría ser una consecuencia de la decisión mía de decir no, la verdad no la puedo tomar, váyanse de vuelta a 9 de Julio. Solo cumplí con mis obligaciones y después informé como corresponde a la Justicia Federal", continuó.

"De ninguna manera se hizo con intenciones de producir pruebas, de entrometerme en una causa tan compleja y tan importante como esta, sino simplemente cumpliendo con una obligación y de paso, una vez que se produce ese acto, brindar ese dato, esa información a la Justicia Federal para que tengan también un elemento que permita eventualmente tomar decisiones en esa causa que es tan importante", concluyó.

El testimonio de Laudelina: "Nunca lloró ni se mostró compungida"

El fiscal detalló también que Laudelina declaró cerca de 40 minutos y que aseguró que fue amenazada por Victoria Caillava, la esposa del capitán de navío. “Nunca lloró, ni se mostró compungida. Tampoco se quebró por la situación, y se mostró segura”, describió a La Nación.

Robinau explicó que la declaración quedó grabada y que fueron convocados dos funcionarias "para que participaran de la audiencia, para que no existieran dudas”. El video fue luego enviado a la jueza federal de Goya Cristina Pozzer Penzo y se dio comunicación también a la fiscal federal de la Procuraduría de Trata de Personal y Explotación (Protex) Alejandra Magnano.

Laudelina "dijo que vio el cuerpo de Loan en la caja del vehículo y que Victoria Caillava le dijo que lo iban a llevar al hospital”, detallaron las fuentes judiciales a La Nación y que, además, ella escuchó el impacto de la camioneta contra su sobrino.

