Torturaba a sus hijos, una vecina la descubrió y pudo salvarlos con un video

Una mujer pudo filmar el momento justo en el que una madre torturaba a sus cinco hijos de entre dos y 13 años. Gracias a estas imágenes, la Policía de La Plata pudo separar a la agresora de los niños.

La mujer vivía en una habitación de la casa de Jésica, quien conoció a la familia cuando estaban en situación de calle y les hizo un lugar en su hogar, por lo que fue testigo durante tres meses del maltrato que recibían los niños constantemente.

Al haber ofrecido su ayuda reiteradas veces para lograr proteger a los hijos y no tener respuesta, Jésica decidió grabar las agresiones y exponer a su inquilina con el objetivo de parar esta situación.

Los hijos sufrían constantes maltratos, puesto que no solo les pegaba, sino que también los maniataba a las rejas con breteles de corpiño, estaban mal alimentados, no los bañaba y no asistían a la escuela. Según el relato de la denunciante, les ponía medias en la boca para que no gritaran.

Afortunadamente, los niños se encuentran ahora en un hogar de menores, pero la madre permanece en libertad mientras la investigación contra ella avanza.

Las declaraciones de Jésica

En un diálogo con el programa de El Nueve Todas las Tardes, Jésica manifestó que “no se queda tranquila” porque estos “nenes no merecían lo que padecían”.

“Quiero que ella pague por sus hijos y que ella quede así en libertad no es justo porque lo que les hacía era muy triste, realmente no corresponde”, reflexionó la denunciante.

Jésica narró: “Me decían que querían tener una mamá como yo, me dieron el documento para que los adoptara, querían un cumpleaños, querían ir a la escuela y yo por mis tiempos porque tenía mis hijos no podía”.

“Incluso tenía esperanzas de que ella pudiera cambiar, pero le aconsejaba, le hablaba, le decía que tenía que darle a los hijos amor”, sostuvo.

