Rosario: denuncian a la directora de un jardín de infantes que fue grabada maltratando niños

Denunciaron a una directora de un jardín de infantes de Rosario por maltrato hacia los niños después de que una vecina filmara desde su balcón un episodio en el que se veía a la mujer empujando a los niños y agarrándolos de la ropa para zamarrearlos.

En el video que se difundió por redes, se observa cómo dentro de este jardín maternal llamado Coloreando, ubicado en la calle Chiclana al 900, la directora y una de las maestras preparan un cartel en el patio de juegos en medio de los niños. En esas circunstancias, es la directora quien zamarrea y arrastra de un lado a otro a algunos niños, que incluso llegan a llorar por el maltrato propinado por la mujer. Los nenes tienen un rango de edad que va entre uno y cuatro años.

Finalmente, luego de que se conociera el maltrato físico al que eran sometidos los menores de edad en el lugar, un grupo de unos diez padres acudió a la Defensoría del Pueblo, a cargo de Gabriel Savino, para exponer la situación de violencia que atravesaban sus hijos, según detalló el medio El Ciudadano Web.

Posteriormente, el Centro de Asistencia a la Víctima (CAV) de la Defensoría del Pueblo presentó una denuncia penal ante el Ministerio Público de la Acusación (MPA) contra la directora del establecimiento.

En diálogo con Telefe, la directora del CAV, María Laura Pesquero aseguró: “Los padres tomaron conocimiento de los hechos hace unos días por la intervención de una vecina que tomó registros fílmicos que son muy preocupantes. Yo pude ver algunas imágenes y son realmente escalofriantes. No estaba bueno naturalizar algunas situaciones que tienen que ver con el deber de cuidar. No está bien zamarrear, no está bien gritar”.

Los maltratos a los niños en el jardín de infantes "Coloreando"

Según las declaraciones de los padres de los menores, muchos de ellos volvían a sus casas con rasguños y moretones, particularmente en los últimos días. Algunos de ellos lloraban y pedían perdón con mayor frecuencia. Pero hasta ese momento, para los adultos era difícil asociar los signos de violencia con su estadía en el jardín, algo que cambió luego de ver los videos.

“Si no hubiese existido la posibilidad de conseguir un registro fílmico, quizá estas situaciones aisladas no hubieran sido un indicio. Pero a partir del video, los padres comenzaron a recordar algunas situaciones que van a ser tenidas en cuenta en la investigación fiscal”, comentó Pesquero al respecto.

Además, señaló que la persona que filmó el video será llamada en calidad de testigo en la causa, y que ésta tiene aproximadamente "30 registros fílmicos" sobre los maltratos físicos de la directora hacia los niños.

