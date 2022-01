Un "influencer espiritual" dijo que los niños atraen a los abusadores con "malas vibras" y generó repudio

Un autoproclamado "influencer espiritual" dijo que los niños atraen a los abusadores con "malas vibras" y generó repudio en las redes sociales, donde los usuarios hicieron viral sus contenido.

Se trata del "gurú" Federico Paz, quien organiza retiros chamánicos y promueve la controvertida orinoterapia a sus decenas de miles de seguidores.

"Primero, cuando un niño es abusado, uno se pregunta cómo puede ser que un niño de 4 o 5 años esté atrayendo esa situación", señala el influencer en la primera parte del polémico video en el que durante 8 minutos sostiene que los motivos detrás del abuso tienen que ver con un "tema vibracional".

El argumento del influencer espiritual para defender a abusadores de menores

"Acuerdensé siempre de lo que yo digo, la atracción no es de conciencia. No es que la persona dice ‘yo quiero que me abusen’, sino que es un tema vibracional. ¿Por qué en algunas familias hay abusos y en otras no?", continuó Paz, quien tiene casi 50 mil seguidores en su perfil de Instagram y otros tantos miles en Twitter.

Por medio de un argumento tenebroso en detrimento de las víctimas, el autoproclamado "coach espiritual" continuó con su análisis sobre los motivos detrás del abuso sexual, y responsabilizó tanto al agresor como a la víctima por el "desbalance de energía", la supuesta causa del delito de abuso infantil según su interpretación sin rigor científico.

"¿Qué trae un abuso? No es solamente responsabilidad del abusado y de la víctima, que entraron en ese juego si no que es sistémico, o sea, ese niño se está haciendo cargo de un desbalance de energía que viene de su sistema y ese perpetrador, el violador también", continuó en el video que causó una indignación masiva entre los internautas. "Los niños abusados terminan siendo grandes 'maestros tántricos' según mi experiencia terapéutica", puntualizó.

Federico Paz ofrece cursos de autoayuda y retiros espirituales a sus 50 mil seguidores de Instagram.

Por otro lado, se difundió que el influencer también promueve orinoterapia, una polémica práctica sin fundamento científico que implica tomar orina en vez de agua. "Tomar Orina es mucho mas sano que tomar agua. El agua no es buena para la salud tiene minerales que solidifican las articulaciones", aseveró Paz ante las consultas de sus seguidores.

En tanto, los usuarios de Twitter -donde se viralizó el video- denunciaron la publicación que finalmente fue levantada por Paz, quien también eliminó la posibilidad de comentar sus publicaciones, pero no evitó que el material fuera replicado por otros usuarios en miras de "cancelar" al gurú.

Federico Paz, influencer espiritual con decenas de miles de seguidores, fue apuntado por presuntamente defender la pedofilia y por "difundir información falsa o peligrosa", una de las opciones que da la red social para denunciar contenido.

cd / ds