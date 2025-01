Un camión volcó con 75 vacas y los vecinos las faenaron al costado de la ruta: el dueño de los animales perdió $ 60 millones

Un camión cargado con 75 animales volcó en la Ruta 8, entre Arrecifes y Capitán Sarmiento, en la provincia de Buenos Aires. El accidente ocurrió en el carril en dirección a Pilar, cerca del paraje La Luisa. Tras el vuelco, los animales que murieron al instante o sufrieron fracturas a causa del impacto fueron faenados por los vecinos, al costado de la ruta. El dueño de la carga confirmó que todos los animales fueron robados o faenados en el sitio, y la pérdida se calcula en 60 millones de pesos.

El siniestro ocurrió cuando el conductor del camión, identificado como Juan Sccota, de 25 años, presuntamente se quedó dormido al volante, según informaron al medio La Nación las autoridades policiales.

El camión, de dos plazas y perteneciente a la empresa RyB SRL, transportaba un lote de animales hacia un frigorífico en la localidad de Moreno, en el conurbano bonaerense. Como resultado del vuelco, 75 animales fueron perdidos debido a los golpes, la asfixia y la faena que realizaron los vecinos en el lugar del accidente.

Vecinos faenaron vacas tras vuelco de un camión sobre la ruta 8

Tras el accidente, el propietario de los animales dio su autorización para que los vecinos faenaran los cuerpos de los animales muertos o heridos. La situación atrajo a un gran número de personas de la zona, que se acercaron para aprovechar la carne. Esta decisión fue interpretada como una medida para evitar mayores pérdidas económicas y logísticas.

La carga y la reacción de la empresa: autorizaron la faena

La carga había sido adquirida por la empresa Héctor “Tito” Pérez e Hijos a la firma santafesina de Ángelo Malvestiti. Según el dueño de la carga, se trataba de “carne especial” destinada al frigorífico de Moreno de la familia Pérez e Hijos. El propietario aclaró a La Nación que sólo cinco animales murieron por asfixia y algunos otros sufrieron fracturas.

No obstante, la mayoría de los animales fueron faenados por los vecinos. Después del accidente, llegó otro camión para intentar trasladar el resto de la carga, pero “la gente no dejó cargar los animales”, informaron. El empresario destacó que más del 60% de los animales se podían volver a cargar y transportar al frigorífico asignado, pero observó que la policía no intervino, e incluso alertó a la multitud que se había acercado rápidamente.

En cuanto al conductor, Juan Sccota, las fuentes de seguridad vial indicaron que sufrió heridas leves como resultado del accidente. Se le imputaron actuaciones por lesiones culposas. Las autoridades y la policía llegaron al lugar para llevar a cabo las investigaciones pertinentes y manejar la situación.

Se conoció que el encargado de la empresa RyB SRL es José Santini. El accidente causó gran conmoción en la región, tanto por las pérdidas económicas como por las imágenes de los animales muertos y la rápida intervención de los vecinos. Las autoridades locales continúan trabajando para esclarecer las circunstancias del siniestro.

