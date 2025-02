Un concejal de Mar de Ajó afirmó que el balneario se llenó de "turismo marrón”: la explicación fue todavía peor

“Este año llegó mucho turismo marrón, lamentablemente”. Con esa frase publicada en redes sociales, Sergio Santana, concejal de Mar de Ajó en el Partido de La Costa, generó polémica en los últimos días.

Su intento de justificar la afirmación no fue menos controvertido. “No me refiero al color de la piel, lo digo por cómo es la persona por dentro”, explicó.

Santana reconoció que el mensaje era de su autoría y asumió la responsabilidad de sus dichos. “El posteo es mío, la cuenta es mía y lo hice yo al posteo, y me hago cargo de lo que digo”, declaró en entrevistas con medios locales, cuyas declaraciones se viralizaron este jueves.

En esa línea, el funcionario amplió su postura: “Pongámoslo así: discrimino al que pone la música alta y falta el respeto, porque nos está faltando el respeto a los residentes y a los turistas buenos, de ley, a las familias”.

Según explicó, su molestia surge por distintas situaciones. “Estamos teniendo problemas en la playa por el grado de violencia que hay, con los parlantes a todo volumen, juegan a la pelota en sectores donde hay mucha gente. Entonces me salió un exabrupto, dije ‘está viniendo mucho turismo marrón’, y ahí muchos me dieron la razón”, expresó.

Santana también apuntó contra ciertos hábitos de los visitantes. “Yo no descalifico al que viene a pasar un día ni nada. Tengo departamentos en alquiler y veo que llegan con toda la comida desde Buenos Aires y no dejan mucha plata en la playa”, cuestionó. Sin embargo, intentó matizar sus dichos: “No lo veo mal tampoco, son gente con pocos recursos”.

Y agregó: “Tienen poca plata, vienen con lo justo y tienen que disfrutar las vacaciones. Eso lo veo perfecto, la variedad de turismo”.

En su intento de aclarar el concepto de “turismo marrón”, argumentó: “Lo dije por los desmanes que genera ese turismo. En este caso, por la música fuerte y porque, cuando les piden que la bajen, reaccionan mal. Le digo marrón al que deja basura en la playa, a eso me refiero”.

Pero cuando parecía que intentaba moderar su postura, volvió a generar controversia con sus declaraciones. “Turismo marrón es el que hace los desmanes. El otro que venga, que venga la gente del Conurbano”, afirmó.

Al ser consultado sobre qué haría con esos veraneantes, respondió: “Que vayan a veranear al Riachuelo de La Matanza, ya que estamos vamos a embarrar bien la cancha”.

En otra de sus entrevistas, insistió en su postura: “Es gente sin empatía hacia los demás, que no le importa nada. Cuando uno dice marrón, o negro o ‘negro de m’, lo que sea, lo dice no despectivamente hacia la persona sino acá (se toca la cabeza), de mente”.

Por último, este jueves por la noche, comentó una publicación en X con el video de sus declaraciones. Lejos de retractarse, escribió: “Vamos por un Partido de La Costa pujante que se respeten los derechos del turismo y las familias”.

