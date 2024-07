Un estudio social reveló que la amistad es uno de los tres valores que nos definen como argentinos

No es un mito: los argentinos son amigueros y definen a la “amistad” como uno de los valores del trípode que nos sintetiza.

De hecho, es uno de los tres grandes valores –junto a “solidaridad” y “familia”– que nos configura. Una reciente encuesta hecha a 1.006 compatriotas, mayores de 16 años, volvió a confirmar que, para el 90% de los habitantes cuyo DNI dice “Argentina”, los amigos son “muy” o “bastante” importantes en su vida.

Este, y otros datos que nos definen salen de un nuevo estudio de opinión pública realizada por la consultora Voices! sobre diferentes aspectos de la amistad modelo 2024.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

En el trabajo aparecen detalles interesantes. Por lo pronto, algo llamativo es que la amistad es un sostén muy valorado y el apoyo que nos brinda algunos casos es, aparte de emocional, también económico. Eso surge de otra investigación del grupo, que mostró que prácticamente un tercio de los argentinos donaron dinero a amigos o allegados que lo necesitaron.

Pero así como hay buenas relaciones, también hay algunos puntos no del todo claros. O, mejor, que generan ciertas incomodidades. ¿Qué temas, a pesar de la cercanía afectiva, resultan incómodos de abordar con amigos? Un clásico: la política, seguido por la situación económica personal. El 49% dijo sentirse incómodo al hablar de política y al 47% no le gusta comentar sobre su bolsillo.

Luego, en el ranking que provoca que los amigues argentinos se “sonrojen” están los “miedos personales” (37%); seguidos por la apariencia física (31%), la sexualidad y los temas relativos al sexo (29%). Finalmente, la relación de pareja parece incomodar a casi 3 de cada 10 personas (28%) a la hora de confesiones amistosas. La lista no se agota en esos rubros. Uno de cada cuatro (25%) no está tranquilo al conversar sobre su salud mental. Y un clásico: ni sobre religión ni temas étnicos. Finalmente, el 21% dice sentirse incómodo por compartir detalles de su salud física. En cambio, otro tema de antaño, la edad, ya no es tabú: solo 12% dijo que se sentiría molesto de tener que abordar detalles de la edad.

Hablando de edades, es interesante ver qué pasa con la confianza entre amigos en las diferentes etapas de la vida. Para Constanza Cilley, directora de la compañía que realizó la investigación, “vemos que, a pesar de vivir en tiempos de mayor apertura y visibilidad sobre temas sensibles, los jóvenes enfrentan una notable barrera para dialogar con sus amigos sobre ciertos asuntos personales. La incomodidad al tratar temas como la situación económica, la apariencia física, la salud mental y la sexualidad refleja una desconexión entre la mayor disponibilidad de información y la capacidad para abordar estas conversaciones”.

Cilley explica con esto algunos hallazgos con los que se toparon cuando analizaron las respuestas por edad. Encontraron que la “comodidad” al hablar con amigxs se va fortaleciendo a medida que pasan los años. Por ejemplo, en el grupo de 16 a 29 años, los niveles de confianza para hablar con cercanos disminuyen en casi todos los temas. Y todo indica que los jóvenes se sienten menos “cómodos” conversando con sus amistades en comparación con personas de mayor edad.

Un ejemplo destaca la reticencia de los jóvenes para hablar con sus amistades sobre sus finanzas personales: un 58% de ellos dijo sentirse incómodo, frente al 40% de los mayores de 50 años.

Por su parte, la incomodidad que genera hablar sobre la apariencia física es notablemente mayor entre jóvenes, con un 42% frente al 24% de los mayores de 50, tema que probablemente esté ligado a la importancia y a la conflictividad de la imagen en la identidad juvenil. Además, casi 4 de cada 10 jóvenes no se sienten cómodos/as hablando de salud mental (38%) ni de sexo (36%) con sus pares.

También se observa que el 27% de los jóvenes no se sienten tranquilos al hablar de su salud física con su círculo íntimo. Estos resultados sugieren que, aunque el acceso a información sobre temas sensibles es mayor, ellos todavía se enfrentan con barreras significativas para hablar abiertamente sobre ellos.

La versión con derechos

En el transcurso de la vida las personas tienen diferentes tipos de amistades, y en esa está el “amigo con derechos”, relación entre personas que, sin tener conexión sentimental, mantienen relaciones sexuales ocasionales.

En 2009, a partir de una iniciativa surgida en las redes sociales, se decidió que el 19 de julio sea la fecha elegida para festejar el Día del Amigo con Derechos y este se celebra en Argentina, Chile, Colombia, España, Guatemala, México, Panamá y Perú.

La fecha se fijó para que sea antes del tradicional Día del Amigo ya que, según el concepto popular, los amigos con derecho son dos personas que deciden involucrarse sexualmente sin tener un compromiso. Vale recordar que estos vínculos son un acuerdo de dos.

La investigadora suiza Laura Machia analizó el comportamiento de 192 personas de unos 30 años, que mantenían amigos de este tipo a lo largo del tiempo. Y encontró que el 31% aseguró que ya no tenía ningún tipo de relación con la otra persona. El 28% dejó de tener relaciones sexuales pero sí mantuvo la amistad; el 26% seguía teniendo el mismo amigo con derechos y el 15% había iniciado un noviazgo con examigo con derechos.