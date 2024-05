A 30 años de la muerte de Ayrton Senna: su legado, la amistad con Fangio y el lamento de la Fórmula 1

Este martes se cumplen 30 años de la muerte del legendario piloto brasileño Ayrton Senna, dejando un vacío en el mundo del automovilismo. Recordado como uno de los "más grandes de todos los tiempos", el tricampeón mundial no solo dejó una marca imborrable en la historia de la Fórmula 1 sino que también cultivó relaciones significativas con otros pilotos y figuras destacadas del deporte, entre ellos la leyenda argentina Juan Manuel Fangio.

Oriundo de la metrópoli de San Pablo, Senna fue mucho más que un ídolo para los brasileños y su influencia trascendió las fronteras, convirtiéndose en un ícono y llegando incluso a ganarse el aprecio de los fanáticos argentinos, que, dejando de lado la tradicional rivalidad deportiva, lo consideraban un piloto extraordinario.

A sus 34 años, el piloto brasileño Ayrton Senna murió el 1 de mayo de 1994 en un accidente automovilístico.

A lo largo de su carrera en la Fórmula 1, el brasileño logró tres títulos mundiales y se destacó como uno de los pilotos más talentosos y carismáticos de su época. Conocido por su velocidad, habilidad en condiciones adversas y una determinación inquebrantable, el piloto brasileño dejó una huella imborrable en el deporte del automovilismo, convirtiéndose en un ícono mundial que perdura hasta la actualidad.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

En tanto, su fama se condijo con la conmoción que generó su muerte ocurrida en el circuito de Ímola, en Italia, el 1 de mayo de 1994. Senna, de 34 años, murió tras impactar a 211 kilómetros por hora contra la curva Tamburello del Autodromo Enzo e Dino Ferrari, en el marco del Gran Premio de San Marino, cerrando así un fatídico fin de semana en el que murieron otros dos pilotos.

¿Nace un F1 nacional?: El millonario negocio argentino de las réplicas de F1 de Senna y Prost de los ’80

La amistad con Fangio

Una de las amistades más destacadas que Senna cultivó fue con el legendario Juan Manuel Fangio, quien lo describió como un piloto excepcional después de presenciar su victoria en la "Carrera de las Estrellas" en el circuito corto del Nürburgring en 1984. "Ahora veo porqué la gente habla tan bien de ti", le dijo Fangio al joven piloto de 24 años.

Desde ese momento, la relación entre Senna y Fangio floreció a lo largo de los años, con intercambios regulares de consejos y gestos de admiración mutua cada vez que se cruzaban en algún circuito. En eventos como el Gran Premio de México en 1989, su complicidad se hizo evidente, consolidando una amistad que perduraría hasta la muerte de Senna.

Ayrton Senna y Juan Manuel Fangio cultivaron una amistad que duró años.

El lamento de Ecclestone, figura clave de la Fórmula 1

Sin embargo, más allá de sus logros en la pista y el cultivo de amistades en el mundo del deporte, el legado de Senna también se ve ensombrecido por los eventos que rodearon su muerte. A 30 años del suceso, Bernie Ecclestone, quien fuera una figura clave en la Fórmula 1, recordó el momento del accidente y lamentó el modo en el que comunicó la noticia a la familia de Senna, con quien tenía una estrecha relación.

"Tan pronto como ocurrió el accidente, fui a la torre de control. Sid Watkins (en la época jefe médico de la F1) estaba en el lugar del siniestro y creí que me había dicho 'He is dead' ('Está muerto', en inglés) y así se lo comuniqué a su hermano. Pero de hecho lo que me dijo fue 'It's his head' (NdR: 'Es su cabeza')", explicó Eccleston a la agencia AFP, que lo contactó en medio de los homenajes a Senna.

La confusión, en tanto, se dio por la similitud de pronunciación de las dos frases. Eccleton, nacido en Reino Unido, lamentó de esta manera haber comunicado prematuramente a la familia de Senna la noticia de su fallecimiento, lo que desencadenó "problemas innecesarios".

Ecclestone, quien mantenía una relación cercana con Senna y su familia, recordó el episodio con pesar, subrayando la personalidad y el talento excepcional del piloto brasileño.

Sobre su relación con los Senna, apuntó que "Ayrton solía llamar a mis hijos de madrugada en Brasil para charlar con ellos". "La relación se deterioró un poco después del accidente con su hermana (Viviane) y la familia, quienes pensaban que nunca debería haber dicho que estaba muerto cuando no lo estaba", agregó el veterano dirigente de 93 años.

"Me quedé en la habitación del hotel mirando (la ceremonia) la televisión y después regresé a casa inmediatamente", dijo, respecto al multitudinario funeral que se realizó en San Pablo. En su lugar, asistió su esposa, escoltada por el entonces intendente de la ciudad brasileña.

Bernie Ecclestone

Cómo se forma a un campeón: Marco Dianda, el joven de 15 años que revoluciona al automovilismo

El legado de Ayrton Senna

Con tres títulos mundiales, 41 victorias y 65 posiciones pole, Senna conserva uno de los mejores puntajes de la Fórmula 1, una elite a la que también pertenecen Lewis Hamilton, Juan Manuel Fangio, Michael Schumacher, Max Verstappen, Sebastian Vettel y Alain Prost.

Con motivo del 30 aniversario de la muerte de Ayrton Senna hubo homenajes en Brasil y distintas partes del mundo.

La muerte de Senna, junto con la de otros pilotos como Roland Ratzenberger, marcó uno de los fines de semana más trágicos en la historia de la Fórmula 1. A pesar del dolor y la conmoción, el legado de Senna perdura, recordándonos no solo su destreza en la pista, sino también su humanidad y su capacidad para inspirar a generaciones futuras de pilotos.

Parte de su legado fue el refuerzo de la seguridad de las competencias del automovilismo permitiendo reducir la cantidad de accidentes en la Fórmula 1, como lo indican las estructuras deformables, el refuerzo en el equipamiento de los pilotos y las zonas de escapatoria en los circuitos.

Treinta años después de su desaparición física, Ayrton Senna sigue siendo una figura legendaria en el mundo del automovilismo, recordado no solo por sus hazañas en la pista, sino también por su carisma, su determinación y su dedicación al deporte que amaba.

CD