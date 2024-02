Algunos dicen que hay una grieta entre los que son “Team Fútbol” o “Team carreras de autos”, sea cierto o no, los amantes de ambos deportes son igual de apasionados en un país donde todo pasa por la sangre y el corazón. Lo cierto es que este amor por las “máquinas” de F1 llegó a la pantalla y de allí saltó abriéndose un negocio millonario paralelo que permite soñar y sentirse Senna por unos minutos.

Pocos conocen la historia real, pero Tulio Crespi, el fabricante de autos de carrera más reconocido de la historia del automovilismo argentino, encontró una forma de reinventar su pasión. De hecho, estuvo a cargo de la construcción de las 17 réplicas de autos de Fórmula 1 de las décadas del ‘80 y ’90, exclusivamente fabricados en la localidad bonaerense de Balcarce, para la filmación de “Senna”, la biopic del astro brasileño que se estrenará en la plataforma Netflix, según se estima en noviembre de este año.

Tras filmar la miniserie biográfica de seis episodios que contará la historia del brasileño galardonado con tres títulos de F1, Crespi ingresó a un emprendimiento económico que va de la mano de su pasión y amor por los autos de carrera: se lanzarán a la venta sus F1 Concept Cars fabricados con diferentes motores y en cuatro modelos de McLaren, Ferrari y Lotus.

Lewis Hamilton rompió el silencio y habló sobre su histórico traspaso a Ferrari

Réplicas “Made in Argentina”

Las réplicas en detalle, exactos modelos casi calcos de los originales se fabrican enteramente en Argentina y son iguales a los autos corridos por las indiscutidas estrellas del automovilismo, Ayrton Senna y Alain Prost. Las voces son coincidentes, manteniendo las carrocerías en su lugar, los autos tienen exactamente la misma forma de los autos originales.

De modo que, fue diseñado un método de construcción para los autos, y también se profundizó en las formas al mínimo detalle, para lograr el objetivo: fabricar todos los autos de Fórmula 1 cuyos volantes estuvieron entre las gloriosas manos de Ayrton Senna. Crespi, buscó recrear con máximo realismo las luchas y victorias, que el corredor vivenció en sus 10 años como piloto de la máxima categoría, entre 1984 y 1994.

Si bien no son autos con chasis de fibra de carbono, ni tampoco rugen empoderados con los motores V6, V10 y V12 (las copias con motor turbo de ciudad) que solían tener los distintos modelos originales, los F1 Concept Cars de Crespi tienen la forma, las dimensiones, las gomas y la carga aerodinámica de los F1 de los ‘80 y ’90. Con un habitáculo y butaca fabricada a medida, conservando la posición de manejo original de los autos de carrera de hace 30 años atrás.

Checo Pérez se lució en el test Bahrein F1 2024 y fue cauteloso:“Los tiempos de vuelta no significan nada”

Cómo se gestó el millonario negocio

“Todo cambió el primer día en la pista. Ya ver el auto en el suelo con las gomas colocadas y el motor en marcha generó una sensación indescriptible de realismo, pero cuando me puse el casco, entré en el cockpit y me ajusté los cinturones viendo esas enormes ruedas adelante, ahí empezó a transcurrir una película en mi mente, sentía que realmente me estaba subiendo a un Fórmula 1”, señaló con el corazón henchido de emoción Luciano Crespi.

A su vez, para explicar cómo nació el nuevo sueño del “Crespi F1 Concept Cars”, agregó: “Después sí, salís a pista y nada puede reemplazar el sonido del V12 y la potencia real de los F1, entonces ahí dijimos con Tulio y mi hermanos, que teníamos que hacer un auto con una potencia amigable para que muchos pilotos que siempre soñamos con correr en Fórmula 1, pudiéramos conducirlos”.

Dos modelos para vivir el F1

Con el objetivo en miras, en el marco del proyecto de la familia Crespi, en paralelo se diseñaron y construyeron dos modelos de autos. Un modelo para destino de uso promocional, con un motor de baja velocidad de tan solo unos 100 CV de potencia. Básicamente ideado para brindar un uso menos deportivo. Por otra parte, el segundo modelo fabricado, despertó el mayor interés, se trata de un monoplaza equipado con motor 1.8 Turbo de 260 CV de potencia. A la vez, tiene una caja de engranajes rectos, de competición, de cinco marchas y cambios con levas en el volante, que permiten recrear el manejo de un real auto de carreras.

El “Crespi F1 Concept Cars”, comenzó la etapa de primeros ensayos a finales del año pasado. Mientras ya está previsto, que en marzo se retomen las pruebas con el motor de 260 CV y gomas de competición europeas.

Desde la fábrica de sueños en Balcarce precisaron que se construirán cuatro diferentes modelos de F1: el McLaren MP4/2B de 1985, que compartieron Prost y Lauda, y con el cuál el piloto francés ganó su primer título de F1, también el Lotus 98T de 1986, con el que Senna ganó los GP de España y Detroit, terminando cuarto en el campeonato; el Ferrari 641 de 1990 corrido por Prost y Nigel Mansell, el mismo involucrado en el accidente que tuvo Senna en la largada del GP de Japón, y finalmente el modelo McLaren MP4/6 de 1991, con el que Senna ganó su último título mundial.

El calendario de la Fórmula 1 para el 2024: fechas de las carreras y circuitos

El precio de un sueño para el 2025

Tamaño sueño como es sentirse en los zapatos de Senna, Prost o los grandes pilotos de carreras de F1 tiene su precio. Volar y soñar alto se corresponde con el costo económico del sueño. “Los autos, se hacen a pedido. Este año vamos a fabricar cuatro, uno de cada modelo, y el año próximo otros diez de los modelos que nos encarguen. Se va a empezar a vender en 2025″.

El precio de venta de los modelos “F1 Concept Cars”, aun no está definido, según estimaciones de Crespi, podría tener un valor similar al de cualquier auto de alta gama deportivo, es decir podría rondar un costo por arriba de USD 100.000. Cabe señalar que este valor podría variar según el equipamiento del auto. “Seremos una opción más en el mercado de los Fórmula 1 históricos”.

Día histórico: Franco Colapinto tuvo un debut brillante en la Fórmula 1

¿Nace un F1 nacional?

Muchos ya comienzan a preguntarse si el nacimiento de este incipiente negocio, con los modelos del “Crespi F1 Concept Cars”, podría relanzar una categoría de fórmula de buena potencia en Argentina. Ello teniendo en cuenta el gran vacío en Argentina para los amantes de las carreras de autos, desde que en 1979 desapareció la prestigiosa “Fórmula 1 Mecánica Argentina”. Por aquel entonces tomó protagonismo la Fórmula 2, más tarde devenida en Fórmula 3. Sin embargo, nunca volvió a existir a nivel local monopostos de gran porte en el automovilismo argentino.

Por su parte, Crespi, el creador del gran sueño señaló: “No nació con esa intención, pero si tengo que responder esa pregunta, tengo que decir que todo el desarrollo que hicimos para este vehículo calzaría perfectamente para una especie de Fórmula 1 nacional”. Soñar es gratis, mucho más cuando es posible hacerlo realidad.

JL