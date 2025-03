Un paso de ratón que nos deja más cerca del renacimiento de los mamuts lanudos

Científicos de la empresa norteamericana especializada en desarrollos biotecnológicos “Colossal” informaron haber dado un paso significativo en la carrera científica que busca volver a hacer caminar sobre la tierra a los mamuts lanudos.

Lo hicieron en forma de paper, que aún no fue revisado por “pares”, por lo que la información es preliminar y sujeta a verificación. El trabajo científico lo enviaron para su publicación a una revista científica y previamente lo remitieron a la base de información BioRxiv.

Según lo que informaron desde Colossal, los ratones genéticamente modificados ya no tienen su característico pelaje corto, grisáceo, sino que muestran un pelo largo, ondulado y lanoso, que recuerda al del mamut que se recuperó de excavaciones paleontológicas y de ejemplares conservados bajo el hielo de la tundra rusa.

Los rasgos de los pelos de los ratones son el resultado de una sofisticada edición genética que los científicos de Colossal esperan que dé como resultado final, dentro de tres o cuatro años, la reaparición de un ejemplar completo de mamut.

Vale recordar que los últimos ejemplares de estos parientes de los elefantes, que pesaban 8 mil kilos y tenían hasta tres metros de altura, caminaban libres por las estepas asiáticas hasta hace unos 4000 años. Luego se extinguieron.

Sería un paso más para acercarse a la ficción que plantaba la saga “Jurassic Park”. Aunque, al menos por ahora, parece mucho más factible y concreto resucitar mamuts que dinosaurios.

La compañía de biotecnología, con sede en Texas, EE.UU. compartió imágenes y videos de estos superratones, destacando este logro como un hito en su proyecto de "resurrección" del mamut lanudo.

El objetivo de estos científicos es lograr el know-how necesario para luego editar células de elefantes asiáticos, los parientes vivos más cercanos de los mamuts, y finalmente crear embriones híbridos que exhiban características del mamut lanudo, como su distintivo pelaje.

Antes de aplicar estas técnicas en elefantes, los investigadores están probando las modificaciones genéticas en ratones debido a su facilidad de manejo y rápida reproducción. Beth Shapiro, bióloga evolutiva y directora científica de Colossal, señaló que la gestación de los ratones, de solo 20 días, permite acelerar todos los experimentos.

Para obtener estos ratones, se modificaron siete genes relacionados con la textura, longitud y color del pelaje. En lugar de insertar genes de mamut directamente, los científicos identificaron variantes genéticas en ratones que corresponden a características. presentes en los mamuts y realizaron múltiples modificaciones simultáneamente. Por ejemplo, al desactivar el gen FGF-5, que regula la longitud del pelo, los ratones desarrollaron un pelaje tres veces más largo que el estándar.

Además, se introdujeron mutaciones presentes en los mamuts, resultando en un pelaje más ondulado. También se enfocaron en un gen que regula el metabolismo de las grasas, buscando replicar los depósitos de grasa subcutánea que ayudaban a los mamuts a mantenerse calientes.

Los próximos pasos incluyen evaluar si estos ratones modificados genéticamente pueden tolerar temperaturas más frías que los ratones comunes. Aunque este avance acerca a Colossal a su meta de recuperar al mamut lanudo, aún quedan obstáculos técnicos significativos por superar, especialmente al trasladar estas modificaciones a especies de mayor tamaño como los elefantes.

¿Para qué hacen estas investigaciones?

La idea de la empresa no es tanto trabajar con el mamut u otras especies similares. Ni armar parques de diversiones futuristas, sino entender y poner a punto un amplio complejo de técnicas e ideas genéticas que nos sirvan para poder “revivir” especies que están en severo peligro de extinción ahora. “Des-extingirlas”, explican.

Diversos estudios ambientales sugieren que, para el año 2050, entre el 35 y el 50% de las especies que hoy pueblan la Tierra podrían estar extinguidas debido a fenómenos que se aceleran como el calentamiento global y la disminución abrupta de espacios ý nichos ecológicos aptos para la sostenibilidad de las especies salvajes, el aumento de las sequías, la contaminación ambiental, etc, etc.

Por otra parte, las dificultades “técnicas” por delante son muchas. Según explicó Tori Herridge, profesora de la Facultad de Biociencias de la Universidad de Sheffield (Reino Unido), “el equipo de Colossal realizó una serie de cambios genéticos conocidos como knock outs en ratones de laboratorio que ya se sabe que producen pelajes más largos, gruesos, ondulados o lanosos en los ratones". También realizaron un cambio conocido por causar el color rubio en el pelo de los ratones.

El resultado, por lo tanto, de varios ratones lanudos a partir de estos cambios genéticos no es sorprendente: los ratones lanudos se han producido en laboratorios y por criadores de ratones muchas veces antes".

¿Estamos un paso más cerca de "recuperar al mamut"?

"Un mamut es mucho más que un elefante con pelos largos. Aunque sabemos mucho sobre la genética de los ratones, sabemos poco sobre los mamuts y los elefantes. Todavía no se sabe qué secciones del genoma son vitales para lograr las características necesarias para que un elefante pueda vivir en el círculo polar ártico. Los genes que están relacionados con el pelaje y la grasa en animales bien estudiados como los ratones son objetivos obvios, pero el diablo está en los detalles. ¿Y qué hay de otros rasgos que son igualmente importantes? ¿Qué hay de las cosas que aún no hemos descubierto, cosas que no sabemos que no sabemos?

“A menos que decidas hacer todas las modificaciones necesarias en el genoma, solo vas a crear una aproximación burda de cualquier criatura extinta, basada en una idea incompleta de cómo debería ser. Nunca vas a resucitar a un mamut”, finalizó la experta.