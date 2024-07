Un veterinario argentino compartió su encuentro con una anaconda gigante en el Amazonas

El veterinario argentino Sergio Antúnez Rossi, conocido en redes como @mboi_jagua, compartió en sus redes sociales el momento en el que se encontró con una anaconda gigante de seis metros y al menos 100 kilos en la orilla del río Amazonas en Iquitos, Perú, un descubrimiento que no todos los especialistas tienen la oportunidad de tener.

"La Reina de la Amazonía, la Emperadora del Continente, la legendaria y mítica M’boi Jaguá", expresó en sus historias de Instagram, emocionado y sorprendido por estar ante la segunda especie de serpiente más grande del planeta, la anaconda verde (Eunectes murinus).

El veterinario de 37 años, con más de 30 mil seguidores, encontró al espécimen vivo y en estado natural mientras aún seguía con su última presa en el interior. "Seguramente es un carpincho", señaló sobre la figura que sobresalía del estómago de la hembra constrictora.

"La sensación sinceramente fue de una felicidad y una adrenalina inmensa cuando la vimos en la orilla. Ver una anaconda de más de cinco metros en la naturaleza nunca es fácil, inclusive para la gente que vive en el lugar", expresó el especialista en diálogo con Infobae.

Antúnez Rossi, quien viajó hasta Perú solo para encontrar a la mencionada serpiente, detalló: "Son animales que se camuflan muy bien y se vuelven invisibles en el agua, solo es posible verlas cuando están así como la encontré, haciendo la digestión después de haber atrapado una presa".

"Es la primer anaconda que veo en estado salvaje, y fue realmente un monstruo. Podría pasar años hasta encontrar otra así de grande", expresó el veterinario argentino e indicó que se dirigió a esa zona específica del Amazonas ya que en esta época "es buena porque los ríos están bajos y es más fácil verlas".

En el video que compartió en sus redes sociales se ve ala especialista arrodillado al lado de la anaconda, la cual tiene la mitad de su cuerpo en la superficie y la otra dentro del agua. "Estoy cumpliendo un sueño, toda la vida quise registrarla en estado salvaje. He venido al corazón del Amazonas peruano para tener esta oportunidad", agregó.

Sobre el animal, precisó que esta especie suele cazar en el agua ya que en la tierra son lentas y pesadas, mientras que en condiciones acuáticas se mueve con una velocidad de hasta seis metros por segundo, dado que su cuerpo "es una bola de músculo".

Por otra parte, aclaró que no intentó manipularla ya que la serpiente se encontraba haciendo la digestión. "Si yo la molesto puede regurgitar su presa y a las especies de este tamaño les cuesta muchísimo cazar. Puede estar hasta seis meses sin volver a comer", detalló.

Asimismo, un intento de manipulación podría haber derivado en la muerte del veterinario, dado que el animal podría haberse enroscado en su cabeza y matarlo. "No porque me quiera comer sino porque yo no podría solo con mi fuerza sacármela y desenroscármela. Además, si me mordiera, tiene unos 100 dientes de varios centímetros curvados hacia atrás que me harían mucho daño", añadió.

Cabe mencionar que Antúnez Rossi es un veterinario argentino que trabaja como guía de pesca y fuera de temporada se dedica a recorrer el mundo en busca de conocer nuevas serpientes, siendo este su animal preferido.

En búsqueda de aventuras ya ha viajad por Asia, Australia, Estados Unidos y ha visitado también la selva colombiana, la brasileña y, finalmente, el corazón del Amazonas en Iquitos, Perú, donde cumplió su sueño de encontrar a la anaconda gigante.

