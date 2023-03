Una historia de amor entre dos mujeres contada por su nieta: "La amiga de mi abuela"

El pasado 7 de marzo se conmemoró el Día de la Visibilidad Lésbica en Argentina y una joven aprovechó la oportunidad para compartir la la historia de su abuela y su pareja, quien siempre fue presentada como una "amiga", y rápidamente se volvió viral.

"En el Día de la Visibilidad Lésbica quiero hablar de mi abuela Mora. Está en pareja con Elsa hace más de 20 años, muchas veces la nombraron como 'la amiga de mi abuela' aunque todxs sabíamos que no lo era y siempre fue parte de la familia", relató la chica a través de Twitter y celebró: "Están juntas hasta el día de hoy".

Las protagonistas de la foto son Mora y Elsa, quienes actualmente tienen 80 años, viven en Córdoba y comparten sus vidas desde hace más de 20 años. "Se cuidan y acompañan mutuamente", aseguró la joven.

Al respecto, la nieta de Mora relató: "Se conocieron por un amigo en común cuando vivían en Buenos Aires, un día de muchísimo calor. Elsa moría por una pizza con cerveza y mi abuela por un helado de limón".

La conmovedora historia no tardó en volverse viral en las redes sociales y hasta el momento cuenta con más de 120.000 likes y casi 8.000 retweets. Además, los comentarios se llenaron de personas que celebraron la historia de la abuela de la joven, lo que representan y que también compartieron otras historias cercanas y muy similares a la suya.

"NO SABES LO BIEN QUE ME HACE. Se cree tanto que ser lesbiana es solo de jóvenes, siento que se sexualiza tanto que nos olvidamos que es simplemente amor que puede durar una vida", señaló una joven en respuesta a la historia.

A su vez, otra usuaria agregó: "También conozco historias así,' la amiga' que todos saben, muchos aceptan, nadie nombre (como pareja). Que importante poner las palabras justas para el reconocimiento".

"Con mi pareja estamos hace más de 30 años, siempre nos vieron como 'amigas', saben que no lo somos y no me molesta, vale el amor que nos tienen. Teníamos 18 años, hoy 55", compartió otra mujer en los comentarios mientras muchos le agradecían a la chica por visibilizar la historia.

Día de la Visibilidad Lésbica en Argentina

Cada año, el séptimo día de marzo se conmemora esta fecha para recordar el caso de Natalia "Pepa" Gaitán, quien fue asesinada a escopetazos por el padrastro de su novia, Daniel Torres, el 7 de marzo de 2010 en Parque Liceo, un barrio de la ciudad de Córdoba.

Posteriormente, la fecha de trágica muerte de Gaitán se convirtió en un día de lucha contra el odio y la discriminación hacia el lesbianismo y tiene como objetivo la visibilización y concientización sobre la violencia que pueden llegar a sufrir a diario las personas con esta orientación sexual.

AS/fl