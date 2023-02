Twitter se extiende: se pueden escribir hasta 4.000 caracteres

Twitter no se da por vencido. Tras la caída a nivel global que sufrió la red social en la tarde del miércoles, su dueño, el magnate Elon Musk, repite lo que ya es costumbre, cuando parece estar en caída sorprende con otro polémico anuncio. En los últimos días, las novedades fueron en torno a la cantidad de mensajes directos que se pueden enviar y el límite máximo de posteos habilitados por día y por usuario. No obstante, algunas no se confirmaron todavía y circulan entre los usuarios como rumores.

Lo cierto es que un anuncio de las últimas horas, que fue hecho momentos antes de la falla mundial, ya fue confirmado e implica más cambios para la plataforma: en concreto, la red social del pajarito extendió el límite de caracteres de 240 a 4.000 para cada Tweet.

La extensión en el número de caracteres es una modificación que Elon Musk tenía en sus planes hace tiempo y anticipó al momento mismo de convertirse en dueño de la red social en octubre pasado. Sin embargo, a poco de anunciada la medida ya está generando polémica y debate en la red porque la modificación no beneficia a la totalidad de los usuarios. Más precisamente, esta nueva función solo está disponible para quienes están suscriptos al servicio pago de Twitter Blue, que tiene un valor de USD 8 mensuales en Estados Unidos.

Twitter Gold: detalles de la función más cara de la plataforma

¿Necesitás más de 280 caracteres para expresarte?

Con esta frase, la red social, desde su cuenta “Tweeter Blue”, anunció a los usuarios la decisión de extender el límite para escribir un posteo y que hasta la modificación era de solo 280 caracteres.

“Sabemos que muchos de ustedes lo hacen y aunque nos encanta un buen hilo, a veces solo querés twittear todo de una vez. Conseguimos eso. ¡Estamos presentando los tuits más largos!", anunció la plataforma el miércoles pasado, poco antes de la caída que coincidió con fallas globales en Instagram y WhatsApp.

A su vez agregó en el mismo comunicado, y teniendo especialmente en cuenta el uso de dispositivos móviles: “No te preocupes, Twitter sigue siendo Twitter. Sabemos que los tuits más largos pueden significar desplazarse mucho, por lo que tendrán un límite de 280 caracteres en el timeline y se verá un mensaje de 'mostrar más’ para hacer clic y leer el tuit completo".

También se detalló en el tweet que las nuevas publicaciones más extensas tendrán habilitadas las funciones habituales: incorporar imágenes, usar hashtags o crear encuestas. Sin embargo se aclaró que, por el momento, los tweets no podrán programarse para el envío ni guardarse en borrador para continuarlos o enviarlos más tarde.

Es importante destacar, tal como detalló el anuncio oficial de la red social, que aunque la publicación de tweets de hasta 4.000 caracteres solo estará habilitada para quienes paguen la versión de Tweeter Blue, “cualquier persona podrá leerlos, responder, retuitear y dar like” a los nuevos tweets más largos, igual que pueden hacerlo con el resto de los contenidos.

Cambios en Twitter: aumentarán los caracteres permitidos de 280 a 4000

La evolución en el crecimiento de los tweets

Cabe señalar que en sus inicios, la red social dio nacimiento a los tweets con un límite máximo establecido de 140 caracteres por publicación, ya que el objetivo era compartir mensajes en un formato corto y de lectura fluida.

Pero al tiempo, impulsado por los reclamos y quejas de los usuarios que demandaban mayor espacio para escribir, fue que en 2017 la red social anunció la duplicación del número de caracteres permitidos, extendiendo el límite a 280.

Más tarde comenzó a implementarse el formato de “hilo”, y de esta manera los usuarios empezaron a escribir mensajes “en cadena”. El “hilo de Tweet” permitió hasta el momento desarrollar ideas y comunicar mensajes con mayor extensión.

Finalmente, Elon Musk tras cerrar el proceso de compra de la red social, en octubre del año pasado, adelantó inmediatamente su intención de extender nuevamente el límite de caracteres. Y al parecer lo que entra en los planes del magnate, de un modo u otro, con críticas o festejos, siempre lo realiza.

Otros anuncios polémicos

En el mismo sentido, sin escuchar críticas ni reclamos, Musk realizó varias modificaciones en la red social. En ese sentido, en los últimos días en el sitio web del Centro de ayuda de Twitter, se comunicaron los nuevos límites.

Para el caso de los posteos, el número de tweets permitido por la aplicación es de 2.400 al día, a la vez que se advierte que los retweets cuentan como tweets. También se aclara que “el límite diario de actualizaciones se subdivide en límites más pequeños con intervalos de media hora”. Si bien no está claro cuántos tweets podrán publicarse en cada intervalo, muchas cuentas recibieron un mensaje de “error”, tras el intento de twitear más de una vez en una hora.

En cuanto al momento en que un usuario alcanza el límite diario de Tweets, sólo podrán reingresar un tiempo más tarde, sin que esté muy claro si se trata de tres o más horas. Además, el límite para realizar mensajes directos entre usuarios es de 500 por día.

Un servicio pagado por pocos

Según The Information, el sitio especializado en publicaciones tecnológicas, solo el 0.2% de los usuarios de la red social pagan por la suscripción a Tweeter Blue, lo que representa cerca de 290.000 personas, un número bajo teniendo en cuenta que la aplicación cuenta con 250 millones de usuarios.

Por otra parte, si bien el servicio está disponible en Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Japón y España, la mayor cantidad de este reducido número de suscriptores pertenecen a Estados Unidos, llegando a un total de 180.000.

