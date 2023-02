Influencer española criticó a Argentina y se volvió viral: "Ahora entiendo por qué España está lleno de argentinos"

Una influencer española viajó a Argentina para recorrer el país de punta a punta y compartió su experiencia en TikTok. Sin embargo, las críticas no tardaron en lloverle luego de que esta se quejara de algunos aspectos del país que no habían resultado de su agrado.

"Es más o menos como en Cuba. Aquí está el gobierno peronista, no es el gobierno comunista pero al final son los mismos perros con distintos collares", comenzó a relatar Laura Méndez, oriunda de Mallorca, mientras abría su video relatando la diferencia entre el cambio oficial y el informal.

En esa misma línea, detalló: "Si venís a Argentina no tenés que cambiar en sitios oficiales, porque te cambian 1 euro por 200 pesos, y en cambio en la calle te cambian 1 euro por 400 pesos".

Posteriormente, la influencer, quien se dedica a viajar por el mundo y ya ha visitado casi 50 países, criticó otros puntos del país: "Las carreteras aquí dan asco. No hay guardabarros, no hay luces y entre pueblo y pueblo pueden pasar 3 horas y no hay gasolineras. Ni siquiera hay cobertura en todo el país, si te pasa algo no puedes llamar a nadie ni puedes comunicarte".

"Por más que digan que esto es Argentina y es un país desarrollado, esto sigue siendo Sudamérica. Esto es un país del tercer mundo, que no os engañen", continuó explayándose visiblemente enojada y mencionó que en su recorrido desde Bariloche hasta El Chaltén pinchó dos veces en el mismo día, algo que "nunca le había pasado en la vida".

Video: argentino explicó en TikTok cómo comprar un celular "a mitad de precio" en cuotas

Asimismo, reclamó que "en Argentina hay pasta" y justificó sus declaraciones argumentando que "el Mundial de Qatar estaba lleno de argentinos y no es barato un billete desde Argentina hasta Qatar".

"¿Vosotros queréis que venga el turismo a Argentina? Arreglad las carreteras, porque así no venimos más", lanzó luego y agregó: "Ahora entiendo perfectamente por qué España está lleno de argentinos, y ahora entiendo que todo el mundo se quiera pirar de aquí".

Tras sus fuertes críticas, Méndez concluyó irónicamente: "Dentro de nada va a haber nuevas elecciones, seguid votando al gobierno peronista, que esto es lo que queréis para vuestro país, un desarrollo de la hostia".

Las críticas y la respuesta de la influencer

Como era de esperarse, los dichos de la mujer molestaron a muchos usuarios, sobre todo a los argentinos, que comenzaron a criticarla y le reclamaron que se "vuelva a su país" y que no se confunda porque "hay personas pudientes y después está el resto".

Tras la polémica que levantó el primer video, el cual acumuló casi 180 mil reproducciones, la mujer compartió un segundo relato donde aparece con la camiseta albiceleste y, antes de responder a las críticas, le da las gracias "a todos los argentinos que la apoyaron y saben que está hablando de la realidad del país".

"No me estoy inventando nada y no estoy criticando por criticar. Simplemente estoy diciendo la verdad", comenzó a explicar la tiktoker y señaló que todos aquellos que criticaron sus dichos son "bastante ignorantes", tanto por aquellos que le dijeron que se vaya a otros país como por quienes le dijeron que sus críticas no importan porque "somos Campeones del Mundo".

En este sentido, explicó: "Este es el país número 49 que visito y en cada país que voy cuento la realidad de lo que veo, como hice en Cuba y como hago en todos los sitios. Si no puedo decir que en este país todo es color de rosas, lo siento, ojalá pudiera decirlo. Todo lo que digo es para ver si se mejora, a ver si alguien me escucha".

"Llevo más de 7 mil kilómetros recorridos en este país. He hecho el país de norte a sur y ahora lo estoy haciendo de sur a norte. No me vais a decir que hablo de cosas que no sé, estoy hablando de lo que sé y de lo que estoy viviendo todos los días", continuó en respuesta a quienes le dijeron que "hay rutas que están muy bien".

Viral: una argentina que vive en España tuiteó 16 tips contra la inseguridad y desató la polémica

Algo similar expresó con respecto a quienes le retrucaron que en las rutas argentinas siempre existe la posibilidad de llamar a los servicios de emergencia. "A mí no me interesa llamar a emergencias, lo que quiero es poder comunicarme con quien me de la gana en cualquier momento", enfatizó.

"Me decís que me vaya a mi país, por supuesto me voy a ir a mi país. ¿Qué piensan que me voy a quedar aquí? No, gracias. No me voy a quedar aquí a vivir, más son vosotros los que van a España a vivir, más en este momento", retrucó para quienes le dijeron que volviera a España.

En este sentido, amplió: "¿Una española no puede venir aquí y hablar del país? Aquí hay libertad de expresión como en todos los sitios, yo puedo hablar de lo que vivo todos los días y me parece que de lo que estoy viviendo muchas cosas no son normales".

Quién es Luli Ofman, la tiktoker anti k que critica al Gobierno

"Digo que una vida mejor es posible. Vosotros queréis seguir viviendo en vuestra ignorancia y con vuestro súper gobierno haciendo todo perfecto como pensáis que es y que es un país modélico, genial, haced lo que queráis, pero yo digo lo que hay", añadió en una clara crítica a la gestión actual de gobierno.

De todas formas, aclaró que Argentina "es un país lindísimo" y que "la gente es maravillosa", momento en el que resaltó lugares como el Perito Moreno, la Quebrada de las Conchas, la Cueva de las Manos, Córdoba, Mendoza y La Rioja. "Les deseo lo mejor y las críticas que hago las hago para que mejoréis", aseguró.

AS. / ds