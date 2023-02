De entregar deliverys a ser un famoso youtuber: quién es Gian Grasso

Muchas veces las redes sociales son menospreciadas o cuestionadas, pero la historia de Gian Grasso es el ejemplo perfecto de cómo lograron cumplir el sueño de un joven que hoy no sólo se siente exitoso, sino que los números de la plataforma de Youtube hablan por si solos: en su paso por el Team Goette, tuvieron más de un millón de suscriptores. El youtuber además fundó una empresa llamada Influencia INC (Influenciainc) junto a Fran Romero.

Sin embargo, no le fue tan fácil. Gian terminó la secundaria y para rebuscársela económicamente tuvo distintos trabajos. Estuvo en un local de comida rápida, fue telemarketer, mozo y también formó parte de un taller de electrónica. En un momento decidió irse a Estados Unidos en busca de un futuro, y lo cierto es que lo encontró, pero en Argentina.

"Siempre supe que quería tener plata y vivir bien, pero no sabía cómo conseguirlo. Las cosas se fueron dando. Cuando terminé lo del Team Goette fui delivery y tenía una vergüenza tremenda, porque de ser conocido por estar en las redes a estar repartiendo comida me ponía triste. Mi vieja siempre me mandó a colegio privado y quiso lo mejor para mí. Verme en ese punto fue durísimo, pero yo le dije que se quedara tranquila, que era algo momentáneo", contó en diversas entrevistas.

Y en diálogo con PERFIL, se abrió y contó los detalles de cómo llegó hasta donde está, dio consejos a los jóvenes que buscan ser influencers.

-¿El éxito en tu caso fue convertirte en famoso en las redes o te convertiste famoso en las redes por el éxito de lo que hacés?

-Hacerme famoso me hizo estar en donde estoy hoy, gracias a eso generé contactos de altísimos nivel que me hicieron crecer y posicionarme en otra dimensión, un detalle importante es saber escuchar y hacerle caso a la gente que está en donde vos querés estar.

-Te fuiste a EE.UU. en busca de un futuro y finalmente lo conseguiste en Argentina, ¿qué te queda como experiencia de allá? ¿Te gustaría volver?

-Si no me hubiera ido a EE.UU no habría invertido en mi empresa, en formar un equipo de trabajo, ya que en Argentina quizá vivís “bien” ganando 300 dólares, en USA para los gastos básicos tenés que tener mínimo 3000 dólares. El miedo de no llegar a fin de mes hace que salgas de tu zona de confort. Sí, a Miami lo considero mi segundo lugar en el mundo, jamás dejaría de ir.

-Muchos jóvenes que se hacen virales quieren vivir de eso pero se encuentran con el problema de cómo monetizar. En tu caso, ¿cómo lo hacés? ¿Qué recomendarías?

-Yo recomiendo que se mantengan siempre activos en las redes, hagan intercambios y contenido con otros influencers, le pongan un valor a sus historias y posteos y comiencen a buscar marcas y empresas que quieran invertir con su perfil.

-Antes de llegar a donde estás, fuiste mozo, entre otros laburos momentáneos. ¿Cómo pasó que diste un giro, como dejaste ese trabajo y pasaste a tener éxito en las redes?

-Siempre lo estuve buscando, hay un dicho que dice 'deséalo tanto que el mundo no tenga más opción que dártelo' y creo que fue así (entre risas). Cuando lo conocí a Gonza Goette, lo ayudaba a grabar sus videos, un día me llamó y me dijo que quería comenzar un proyecto en YouTube, el Team Goette, ni lo dudé, esperé unos meses porque él estaba de viaje, no podía dormir en las noches hasta que comenzamos. Fue todo un éxito, nos siguen millones de chicos, el carisma que tengo me hace sacarle una sonrisa a mucha gente y que me sigan a cada paso que doy... estoy agradecido de por vida.

-Cuáles son tus expectativas para un futuro, dónde te ves, dónde creés que hay más salida laboral?

-Mis expectativas son muy grandes, no tienen techo. Me veo paseando en mi helicóptero por toda la ciudad. Miami es una ciudad con gran salida laboral, tenés que romperte el lomo pero ves los resultados. Igualmente con esto de los negocios digitales y redes sociales podés trabajar de cualquier parte del mundo.

JD / ED