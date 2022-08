Influencers 2.0: Solcito Baldi explica cómo emprender y potenciar a través de las redes sociales

El deseo de "vivir sólo de las redes" pareciera quedar cada vez más atrás. Hoy, las historias detrás de los influencers revelan que para no quedarse simplemente detrás de una publicidad o canje, hay que emprender y "potenciar" a través de las redes. Eso es lo que transmite conocer la historia de Sol Baldi, que con 400 mil seguidores maneja dos marcas de ropa y trabaja en una plataforma digital. Esposa de Nico Lorenzon, otro emprendedor e influencer (casi un millón y medio de seguidores), comparten proyectos además de dos hijos.

-Si tuvieras que definirte... ¿te sentís empresaria, influencer, ambas?

- Entre las dos.. me siento más influencer que empresaria. Estoy empezando a meterme en el mundo de emprender y voy aprendiendo de a poquito.

- ¿Cómo pensás que se llega a ser influencer y qué responsabilidad adquirís al pasar a ser una persona con tantos seguidores? ¿Sentís alguna presión por eso?

- Creo que llegas a ser influencer cuando ya te das cuenta que influís en la vida de un seguidor, puede ser de muchísimas formas, pero pasar a ser una persona que está enseñando, o compartiendo algo, o aconsejando algo a alguien.

Llega un punto donde tenés una gran responsabilidad, porque sabes que te está viendo tanta gente del otro lado de la pantalla que es ahí donde no podés “equivocarte”, tenés que cuidar mucho el cómo hablar, cómo transmitir lo que querés decir, qué palabras usar, en qué tono lo digo, qué cosas mostrar y qué no. No diría que es una presión pero sí una responsabilidad que tenés que asumir.

-¿Cómo empezaste a crear contenido en redes de manera constante?

- Empecé como cualquier persona que abre Instagram, subiendo algunas fotos sobre todo de momentos importantes para uno. Por supuesto historias subía muy poquitas y mostraba solo una parte de mi vida. Las cosas fueron tomando otro rumbo en este mundo virtual, y empecé a animarme a subir más cosas... más momentos de mi vida diaria. Y así hasta hoy. Siento que Nico de a poquito me fue llevando a este mundo, que tiene sus cosas lindas y otras no tan lindas, pero se disfruta mucho.

- Con Nico trabajaron juntos en una guía para emprendedores, ¿cómo surgió ese proyecto?

- Con la guía de Nico yo acompañé mucho, si bien fue él quien la escribió, él siempre me consultaba o me pedía opinión o corregíamos cosas juntos y así. Siempre le digo que soy un poco la crítica constructiva y hacemos un gran equipo y valoro mucho que él me escuche y reciba mi opinión. Surgió hace varios años en unas vacaciones donde se sentó y empezó a escribir. Nos había dicho de su idea y que quería compartir su experiencia de emprendedor con toda la gente.

- ¿Es posible hoy ser emprendedora como en tu caso en el rubro de la ropa sin Instagram o al revés, ser influencer sin tener una meta clara para llegar a serlo?

- Ser emprendedor de ropa sin Instagram sí creo que es posible, pero el Instagram hoy es una gran vidriera para eso, es lo que está de moda y no hay que dejar pasar la oportunidad, el día de mañana puede ser otra cosa y así hay que innovarse.

Creo que para ser influencer es clave mostrar algo que sea natural de uno, no sirve empezar a mostrar algo que a uno no le sale y lo hace solo porque la mayoría lo hace. Cuánto más natural, sincero, orgánico sea .. ¡se llega más lejos!

- ¿Creés que es una gran época para emprender distintos negocios?

- Es una gran época, y sobre todo después de lo que vivimos en pandemia. Creo que ahí mucha gente se dio cuenta que desde casa se podía trabajar y crear emprendimientos, manejando sus horarios y demás.

- Además de Instagram, ¿a qué otras redes les ponés empeño? ¿Por dónde creés que viene el futuro de las redes?

- Por el momento pongo mi 100% en Instagram, me lleva tiempo aprender otras redes sociales pero si me interesa lo hago, hoy prefiero dedicar todo a una.

En cuanto al futuro y las redes sociales ¡creo que viene firme TikTok! Y sé que mucha gente usa mucho Twitter también. Será un próximo objetivo para el futuro (entre risas).

- También trabajás en Clickeando. ¿Cuál es tu rol ahí y cómo ves parada a esa APP hoy?

- Clickeando es genial, una APP súper completa, simple y fácil de usar, que es algo que todo el mundo busca… la facilidad de comprar y vender. Mi rol es poder mostrarle a la gente a través de mi cuenta y publicitar desde ahí.

Es una app increíble. Aún está en proceso, pero cuando esté lista le va a servir a muchísima gente, van a poder comprar y vender de una forma muy sencilla. Es lo que todos necesitamos: que sea práctico y seguro. Eso hace la diferencia. Toda cosa nueva, innovadora va a ayudar a la gente, a algunos les va a costar más que a otros pero nos va a servir a todos.

