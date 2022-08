Maxi Pizzicotti: “Los jóvenes de hoy leemos mucho más que los de antes”

Maxi Pizzicotti se enamoró de la lectura a los doce años, cuando buscaba en el “sector juvenil” libros de sagas como Harry Potter y Crepúsculo y sin pensar que algunos años después su propio ejemplar, bajo el título de “Todas nuestras noches”, estaría entre las opciones.

Incursionó en el ámbito de las reseñas por Internet a los quince años, cuando decidió crear un canal de YouTube, con el fin de encontrar y compartir con quienes disfrutan del mismo hobby que él. Hoy es uno de los referentes de la comunidad de lectores juveniles más importantes del país, los llamados “bookfluencers”.

“A mí me llena de orgullo y también me siento identificado porque es lo que más me gusta hacer. Encontramos en nuestra comunidad, personas con las que podes charlar sobre el libro que te acabas de comprar o te pueden recomendar un libro que terminaron de leer”, explicó.

La frase “si trabajas de lo que amas no trabajarás ningún día de tu vida” describe a la perfección la situación en la que Maxi Pizzicotti y muchos de sus compañeros se encuentran.

Bookinfluencers | Los jóvenes que viralizan y fomentan la lectura

Las críticas a libros comienzan con un fin desinteresado, pero gracias al desarrollo y crecimiento de los bookfluencers en redes sociales, se convirtió en un trabajo estable para muchos de ellos.

En la actualidad, el autor tiene más 21 mil seguidores en Instagram y admite que se mantiene económicamente “gracias a las redes y al trabajo como escritor”.

El género es un aspecto muy relevante en referencia a las emociones que se quieren experimentar a la hora de compenetrarse en la lectura y los preferidos de Maxi son el thriller y el terror.

“A mí me encanta la idea de asfixiarme con un libro, sentir que los personajes están explotando y que hay sangre en el próximo capítulo” explicó el escritor, al remarcar que “es verdaderamente esa adrenalina la que más disfruto a la hora de leer”.