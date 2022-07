Dewars Bracho: “Es increíble estar en uno de los países con más librerías por cuadra”

En sus redes sociales @hablandodebooks Dewars, de25 años, dedica casi el total de su contenido a las reseñas de sus libros preferidos y los nuevos que ha leído y lo sorprenden, recomendando autores nacionales e internacionales. Desde que llegó a Argentina, profundizó su interés por la lectura. La Feria Internacional del Libro, que regularmente se celebra cada año en nuestro país, se volvió un evento primordial para él.

En sus comienzos, Dewars inauguró su canal de Youtube “Hablando de books” en 2015 y se animó a difundir sus primeras reseñas. Sus videos con más visualizaciones muestran su colección de libros leídos cada año, sus recomendaciones y tops de lectura, los famosos “Book Haul” y un resumen de los días más divertidos de cada una de las Feria del Libro que participó.

En una entrevista con Perfil.com manifestó que en Argentina consigue todos los libros que quiere leer: “Yo llegué de Venezuela hace 5 años y de verdad que es increíble estar en uno de los países con más librerías por cuadra, acá se consigue una variedad de clásicos juveniles y todo lo que quieras leer ya está acá”.

Si bien, su alcance es mucho mayor en Instagram con 5161 seguidores, Dewars resalta lo importante que es para él estar cerca de sus seguidores a través de varios canales de comunicación y no abandona su canal de Youtube actualmente ya lleva 677 suscriptores.

Dewars se define como “bookstagramer”, un acrónimo formado por las palabras libro (book) y la plataforma de difusión (Instagram) que se relaciona netamente con ser un bookfluencer, que busca contagiar su interés y pasión por los libros a las nuevas generaciones a través de las redes sociales. Si hablamos de “no juzgar al libro por su portada” ese no sería el caso del perfil estético de la cuenta de Instagram de Dewars que, por lo contrario, le da mucha importancia a la presentación de los libros por medio de la fotografía.

En estas nuevas generaciones, los críticos literarios actuales son los bookfluencers y la repercusión de sus reseñas se visualizan en los comentarios de los seguidores, muchos de ellos niños, jóvenes y adolescentes. Respecto a ello, el joven venezolano fue contundente cuando respondió qué sentía con las críticas que recibe de algunos usuarios que no coinciden con las reseñas que da: “Creo que algo que me gusta mucho de este mundo es que lo hacemos nosotros los lectores. Así que es difícil que te lleguen a criticar porque estás leyendo mucho. Pero siempre llega. No hay que darle mucha bola a eso”.