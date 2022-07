Mariano Rosales: de vender zapatillas a ser un exitoso filántropo influencer y gurú de las inversiones digitales

Mariano Rosales comenzó su primer trabajo a los 16 años vendiendo calzados, con problemas en su casa y una necesidad enorme de crecer e independizarse. Hoy, a sus 37 años, es un empresario e influencer reconocido por su conocimiento en inversiones en el mundo digital. A diferencia de la mayoría, encontró su potencial con la digitalización que trajo la pandemia. Reconoce los riesgos de estafadores y por eso recomienda tener paciencia y no caer en promesas de ganancias altas y rápidas. Y alienta a los jóvenes que se quieren ir del país a encontrar oportunidades en la Argentina.

-Si tuvieras que describirlo brevemente, ¿tu trabajo es...?

-Hace un tiempo me di cuenta que las empresas más grandes del mundo son llevadas adelante por personas con una mentalidad muy fuerte. En ocasiones no es tu producto o servicios sino la persona que lo lleva adelante. Posiblemente los proyectos fracasan por la mentalidad y ¡es ahí donde yo doy solución! con mi estilo particular pongo el foco 100% sobre el desarrollo de la mentalidad y habilidades propias de cada individuo: “Un porcentaje muy alto de la población tiene un pensamiento uniforme y muchas veces limitante que no los ayuda a lograr el estilo de vida que desean y merecen. Es importante salir del pensamiento individual y abrirse al mundo".

-¿Cuándo y cómo comenzaste?

-A mis 16 años busqué mi primer trabajo vendiendo calzados. Había muchos inconvenientes en casa entre la relación de mi madre y mi padre, sufrí mucho pero decidí absorber todo lo vivido como aprendizaje. Y fue ahí cuando entré al mundo emprendedor. Realmente no fue un camino fácil, es duro y muy doloroso en ocasiones cuando las cosas no te salen como querés o esperabas pero me iba a dormir muy feliz porque todos los días daba un paso más hacia donde quería llegar, los tan preciados y marcados primeros pasos, de un viaje sin fin. Recuerdo que en muchas reuniones me costaba hasta pagar el café pero mis ganas de crecer eran muy fuertes, hoy se que me falta mucho pero mi mayor objetivo es progresar como persona constantemente y ponerme al servicio de los demás, eso atrae felicidad y abundancia.

-Vi que declaraste que la pandemia aceleró la virtualidad y eso te benefició en el trabajo, ¿cómo fue?

-La pandemia hizo que muchas personas tengan que amigarse con la tecnología. Ahí empezamos a lograr más viralización, más gente me veía y conocía todo el trabajo. Logré llegar a cada vez más y más personas. Se empezó a formar una gran comunidad en mis redes sociales, llegando hoy a los 1.3 millones de seguidores en Instagram. Tengo una relación muy estrecha con todos mi seguidores trato de responderle a la gran mayoría, aunque a veces se hace difícil. La digitalización llegó para quedarse, y cada vez con más fuerza. Hoy tenemos comunicación con personas de todo el mundo y eso beneficia e impulsa si tu negocio esta relacionado con la tecnología.

-¿Tienen correlación tus proyectos?

-Mis proyectos están ligados unos con otros y entre ellos está el desarrollo de una mentalidad fuerte que todo emprendedor necesita. Todos están orientados a la educación en ventas. Sistemas. Habilidades de oratoria. Cripto-economía. Metaverso. Marketing entre otros ítems.

-¿Qué le dirías a los jóvenes que se van del país porque creen que en Argentina no hay más oportunidades?

-En Argentina hay un gran problema que es la devaluación que tiene la moneda. Cada vez a la gente le alcanza menos para su día a día. Por eso hago mucho hincapié en sacar el foco en esperar cosas de los dirigentes y empezar a enfocarse en sus habilidades, en lo que pueden solucionar, en lo que pueden brindar, cómo aprovechar la tecnología para apalancarse y potenciar sus ideas. Hoy con una computadora y conexión a internet podés brindar tus conocimientos y habilidades atravesando fronteras, de tu dispositivo al mundo y teniendo tus réditos en monedas alternativas.

-También lo digital trajo muchas estafas a gente vulnerable, ¿qué consejo darías para confiar en una persona o en una propuesta laboral que no conocés del todo?

-Eso es algo con lo que se lucha constantemente y es un trabajo que tenemos que hacer entre todos, cortar de raíz a todas las maniobras de esas personas que vienen a robarle los sueños a muchos. La educación cumple un papel muy importante en estas situaciones y ahí es donde no tenemos que dejar llevarnos por las emociones de querer tener ganancias altas y rápidas, todo lleva un tiempo, aprendizaje y conocimiento. No se dejen engañar.

-Tenés fotos con un montón de celebrities importantes de Argentina como Coscu, los hermanos Cannigia, Marcelo Tinelli, José María Listorti, etc. ¿dónde y cómo los conociste?

-Siempre mi buen desempeño y reputación me fue acercando a muchas personas entre ellos a muchas celebrities. He impulsado a varios con sus proyectos, les di un consejo o ayudé con sus redes para que su negocio sea más visible y llamativo. Cuando entras en el circulo, todos se conocen entre todos y si haces las cosas bien siempre sos bienvenido. Dos factores importantes, excelente trabajo y buena reputación, me permitieron conocer a figuras muy importantes de Argentina y del mundo. Como por ejemplo compartir escenarios aconsejando y guiando a más de 3000 personas con el Coach financiero JUAN DIEGO GOMEZ de invertir mejor, sus videos en YouTube que superan los 100 millones de reproducciones. Como emprendedor si haces las cosas bien la gente siempre te abre las puertas, ser agraciado siempre las mantiene y las duplica. Muchas figuras me las abrieron y jamás se van a arrepentir de hacerlo.

