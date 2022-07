Se atragantó con la sopa | Una influencer pagó $1300 por un vaso de caldito

La influencer tucumana Danelik Star se quejó en las redes sociales por lo caro que pagó un “plato” de sopa en un centro de esquí en Piedras Blancas.

“Me pedí una sopa. Miren $1300 me salió y $500 cada agua”, relató. Más allá de lo caro que le pareció la comida, lo que desató su indignación fue el tamaño de la sopa, ya que se la habían servido en un vaso de telgopor.

Por esto mismo, mostró a sus más de 400 mil seguidores de Instragram la comida que le había sido servida en un vaso de esas características y agregó: “Miren lo que es la sopa, en un vasito descartable”.

El almuerzo de Danelik Star

La influencer tucumana explicó que quiso comprarse una sopa porque al día siguiente iba a comer hamburguesa y dijo: “Bueno voy a comer una sopita”.

La situación no terminó ahí, ya que Danelik intentó salvar la situación y sostuvo: “Vamos a probar la sopa, no me voy a amargar”. “Desabrida, sin sal, sopa de calabaza”, describió la joven influencer. Además, la tucumana lanzó una nueva queja y afirmó que “ni cuchara” le quisieron dar.

La indagación continuó cuando narró que la mujer de la caja le preguntó “si la sopa era para compartir”, por lo que lanzó: “Imagínense, si era para compartir, nos iba a dar dos cucharadas de sopa para cada una”.

“Estafada, estoy, estafada”, lamentó la influencer luego de realizar su descargo sobre el restaurante del centro de esquí de Piedras Blancas, Bariloche.

