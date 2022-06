De cortarle el pelo a sus amigos a ser el barbero de L-Gante y El Noba: quién es Facundo Guas

Tenía 18 años y una necesidad económica que lo hizo empezar a cortarle el pelo a sus amigos. Cuatro años más tarde, Facundo Guas es el barbero de L-Gante, uno de los artistas de cumbia del momento. También lo fue de El Noba, recientemente fallecido. Todos los artistas le tocan la puerta y brinda capacitaciones a diversos barberos.

"Comencé a los 18 años en lo que es barbería/peluquería, cortándole a mis amigos y conocidos, lo tenía como un trabajo temporal y hoy en día es a lo que me quiero dedicar. Hace aproximadamente 4 años que me dedico a esto", contó Guas a PERFIL.

El joven de la localidad bonaerense de Lomas de Zamora detalló que empezó porque "la situación económica de mi familia no era la mejor" y quería "poder cubrir mis gastos y también ayudar a mi familia". "Hoy en día ya no trabajo por dinero, me apasiona lo que hago, y es lo que quiero seguir haciendo”, agregó.

¿Cómo llegó a L-Gante?

El barbero de 21 años dio los detalles de cómo llegó a trabajar con uno de los artistas del momento, recomendado precisamente por El Noba. "Llegué a trabajar en la imagen de L-Gante mediante recomendación de El Noba, el cantante que falleció hace algunos días. Yo ya trabajaba en su imagen y me invitó a un videoclip de L-Gante en donde pude trabajar en su imagen".

De inmediato, se “me dio la oportunidad de trabajar en algunos artistas en diferentes ocasiones, como por ejemplo Perro Primo y Kodigo. Actualmente, soy el barbero personal de Ecko”, precisó.

Lo cierto es que Guas no tiene límites y pretende llegar a "las grandes ligas". Consultado sobre qué artistas quisiera trabajar con su imagen, no dudó en soñar con "Nicky Jam, Bad bunny y Myke Towers".

"Estar en esa situación me hace pensar hasta donde llegué, de pasar a verlos en la televisión o escuchar sus canciones a cortarle el cabello es algo muy satisfactorio. En esos momentos se habla de todo un poco, pero siempre lo justo y necesario para que el artista se sienta lo más cómodo posible”, señaló.

Copa América de Barbería y su academia de capacitaciones

Además, el joven resaltó que busca “seguir trabajando en la imagen de más artistas y competir en la Copa América de Barbería que se realizará a fin de año en Bolivia. Una meta a largo plazo sería ser conocido en muchos países por mi profesión, tener mi cadena de academias de barbería y viajar por todo el mundo capacitando a personas que quieran mejorar”.

Guas tiene formación de barberos de diversos países de Latinoamérica y aprendió en su mayoría con cursos online en plena pandemia: "No me formé en el exterior pero sí con gente de, como por ejemplo con barberos de Uruguay, Colombia, Perú, etc. También me formé con algunos referentes de Argentina. La mayoría de capacitaciones que hice fueron online porque empecé a capacitarme muchísimo en plena pandemia y por cuestiones de cuidado y demás no se estaban dictando clases presenciales, pero esto no me impidió poder aprender y seguir progresando".

Actualmente brinda capacitaciones a otros barberos que ya son profesionales y quieren seguir capacitándose. "Sinceramente no se me hace complejo enseñarle a otras personas porque tengo mis propios procedimientos para realizar mis trabajos, entonces se los demuestro a la gente y ellos lo duplican, de esta manera adquieren la técnica".

Por último, Facundo Guas dijo: “Con mi negocio me siento muy feliz, considero que hice mucho en muy poco tiempo, con 21 años tengo mi estudio de barbería, doy capacitaciones para barberos profesionales, me esforcé mucho y hoy en día estoy viendo los frutos. A las futuras generaciones el mejor consejo que les puedo dar es que se enfoquen y se capaciten lo máximo posible, el conocimiento es el secreto para el éxito en la industria de la barbería, acompañados de la práctica y disciplina obviamente”.

