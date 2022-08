Franco Lombardo, el influencer que pasó de lavar autos a dar charlas motivacionales a empresarios

Franco Lombardo es uno de los argentinos emprendedores que puede decir que cumplió su sueño. Eso sí, se hizo de abajo, y con tan sólo 29 años no reniega de su pasado, sino que hizo de su comienzo en un lavadero de autos una industria exitosa con cada vez más demanda. Tan así es, que ya recorrió el mundo dando capacitaciones.

"Hoy me defino como un influencer motivador de emprendedores. Un cordobés que arrancó de abajo y logró recorrer el mundo puliendo autos y utilizando el marketing como aliado”, dijo a PERFIL. Y es que sus redes son furor y ya acumula más de 320 mil seguidores, en donde realiza todo tipo de contenidos que incluyen hasta sorteos de autos.

Todo comenzó en 2014: "Monté un lavadero de autos y un sector para estética vehicular. Con el pasar de los años, logré potenciar este emprendimiento hasta hacerlo llegar a una empresa en 2017”, detalló.

"Lo hacía por pasión. Luego entendí que quería dedicarme a eso profesionalmente, y por esa razón nos planteamos metas a corto y largo plazo. Nunca hay que perder el foco de nuestro emprendimiento. En el camino se nos cruzan muchas oportunidades que nos ofrecen dinero rápido y nos tientan, pero eso solo nos perjudica a futuro", agregó.

Qué es el car detailing

El detailing, en el servicio automotriz, es el conjunto de técnicas centradas en la limpieza perfecta del vehículo sin causar deterioro de los materiales que lo componen. Y además, se encarga de solucionar defectos estéticos y proteger el auto ante la mayoría de las eventuales agresiones externas. Se trata de un proceso con el que se busca la protección de la pintura, además del brillo y la limpieza.

"El día que anunciaron la cuarentena me fui al local con mi hermano y entregamos los autos pendientes. Le dije que con una notebook e internet hambre no íbamos a pasar. Empecé a dar conferencias gratis de car detailing y negocios para convocar gente, y me fue bien, pero trabajaba todos los días de 7 a 23. Hoy quiero seguir cumpliendo mis sueños, con la perseverancia y energía que me caracterizan".

Charlas por todo el mundo

Lombardo comenzó las capacitaciones de car detailing a pedido de la gente. "Eran muchísimas las personas que necesitaban aprender este rubro, cumplir su sueño de emprender en algo que les apasionaba, y nos tomaban como ejemplo. Por este motivo decidimos invertir todo nuestro capital en formaciones y herramientas para darles la mejor experiencia a nuestros alumnos. Comenzamos en Córdoba y poco a poco, con mucha constancia, logramos expandirnos a todo el país y luego al exterior", precisó.

"Fue muy enriquecedora la experiencia, ya que cada formación que brindé también me hizo aprender de los alumnos. Es lindo conocer otras culturas y otras formas de hacer negocios", dijo.

Los sueños de cada emprendedor con los que se encontraba eran variados: "Desde un auto propio, una moto o simplemente un celular, algo que hoy pueden desear, pero que no pueden tenerlo".

Y en 2018 llevó sus conocimientos al mundo: "Comencé a dar formaciones en distintos países del mundo (Chile, Perú, España, Estados Unidos, Colombia, México, Panamá, Costa Rica, entre otros países)".

“También estuve en 2018 formándome en Alemania y en 2019 estuve en Italia donde me contrataron como Master Training de Rupes (la empresa más grande detallada automotriz que tiene más de 70 años de existencia)”, contó con orgullo.

La formación en el Marketing Digital

Una de las claves para el emprendedor fue mezclar sus conocimientos del rubro con el marketing digital y la gestión de negocios, donde decidió apostar y formarse: "Desde el 2016 me formé en marketing digital y gestión de negocios. A partir del 2020 empecé a ayudar a emprendedores con mis conocimientos a mejorar sus emprendimientos. Desde el 2020 empecé a trabajar con mis redes sociales para potenciarlas”, destacó.

“En 2021 realicé la gira llamada de Córdoba para el Mundo. Un viaje que duró 6 meses por más de 8 países en los cuales di formaciones de Car Detailing y Marketing. Hoy me defino como un influencer motivador de emprendedores. Un cordobés que arrancó de abajo y logró recorrer el mundo puliendo autos y utilizando el marketing como aliado”, concluyó.

